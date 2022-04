Skoda Octavia Combi Scout First Edition

Die Crossover-Variante des beliebten Skoda Octavia Combi mit Namen "Scout" wird seit 2007 gebaut und hat mittlerweile das dritte Facelift erhalten. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat den Tschechen getestet.



Die Topmotorisierung des Skoda Octavia Scout kommt als 2.0 Liter Reihenvierzylinder Turbodiesel Motor mit 147 kW/200 PS und einem ordentlichen Drehmoment von 400 Nm, welches zwischen 1.750 - 3.500 U/min anliegt. Wie bei allen Fahrzeugen, die auf der MQB evo Plattform basieren (zum Beispiel: Cupra Formentor, Audi A3, Seat Leon), ist der Motor auch hier vorn quer eingebaut. Immer an Bord ist ein spezieller 4x4 Allradantrieb. Normalerweise fährt der Skoda Octavia Scout primär mit einer angetriebenen Vorderachse, diverse Sensoren prüfen aber in Echtzeit, ob es einen Traktionsverlust gibt und schalten dann bei Bedarf über eine Lamellenkupplung automatisch die Hinterachse dazu.



Wer regelmäßig lange Strecken zurücklegen muss, hat zum Dieselantrieb immer noch keine wirkliche Alternative. Skoda gibt den Verbrauch mit 5,1 Liter/100 Kilometer nach WLTP an, im zweiwöchigen Praxistest kommen wir auf einen Realverbrauch von 5,4 Liter. Der Tank fasst 55 Liter, ein zweiter Tank für AdBlue nochmals 12 Liter.



Der Scout vermittelt Offroad Charme, ohne die Ausmaße eines SUVs einzunehmen. Der blaugraue Testwagen ist 15 mm angehoben, steht auf 19 Zoll Leichtmetallfelgen mit schwarzen verbreiterten Kunststoffverkleidungen an den Radkästen und silbernem Unterfahrschutz an Front und Heck. Die silbernen Akzente zeigen sich noch an der Dachreling, den Fensterrahmen und den Seitenspiegeln. Das von Skoda "Crystal Lightning" genannte Matrix LED Lichtsystem sorgt für eine gute Ausleuchtung der Straße bei Nacht, im schmalen Kühlergrill sitzt noch ein Sensorsystem für diverse Assistenzsysteme.



Mit einem Wendekreis von 10,4 Metern fällt das Manövrieren in engere Parklücken leicht. Eine Anhängerkupplung gibt es optional, der Scout hat ordentliche zwei Tonnen Anhängelast. Wer gerne groß einkauft freut sich über den Platz im Innenraum, 640 Liter fasst der Kofferraum im Normalzustand. Mit umgeklappter Rückbank (lässt sich über zwei Hebel im Kofferraum leicht umklappen), sind es dann 1.700 Liter.



Für die Insassen im Fond ist reichlich Platz vorhanden, an Konnektivität sind zwei USB-C Anschlüsse vorhanden und sogar eine vollwertige 230V Steckdose für Schuko-Stecker gibt es. Hier geht der Strom auch auf längeren Strecken nicht aus. Das Glasdach sorgt für eine helle Umgebung, die ebenfalls hellen Stoffsitze bieten guten Seitenhalt und sind auch auf Langstrecke bequem. Was nicht selbstverständlich ist, eine Sitzheizung ist in der Front und im Fond vorhanden.



Kleine clevere Lösungen findet man, wenn man aufs Detail schaut - eine Smartphone-Halterung an den Frontsitzen angebracht erleichtert den Medienkonsum im Fond, ein Plastikclip an der Frontscheibe kann einen Parkschein halten und Rollos an den Heckscheiben sorgen für ausreichend Sonnenschutz. Das Holzdekor "Esche" in der Front schmeichelt, die allgemeine Verarbeitungsqualität ist auf hohem Niveau.



Ein 10,25 Zoll Display ist für das Digitale Cockpit verbaut, die Ansichten lassen sich nach Geschmack umstellen. Das Infotainmentsystem begnügt sich mit einem 10 Zoll Touch Display. Ein Head-up-Display hilft bei der Navigation und zeigt Geschwindigkeit und erlaubte Geschwindigkeit an. Die allgemeine Software ist übersichtlich und arbeitet ausreichend schnell. Um die Fahrassistenten zu deaktivieren, findet sich ein Knopf am Zwei-Speichen Lenkrad, hier muss nicht erst in irgendwelchen Untermenüs gesucht werden. Klanglich vertraut man auf die Kooperation mit der Traditions-HiFi Schmiede Canton aus dem Taunus, das verbaute Soundsystem liefert einen exzellenten Klang.



Preislich startet der Tscheche mit dem großen Motor bei 41.230 Euro. Wer sich mit einer kleineren Maschine begnügt und auf Allrad verzichten kann, wird ab 36.930 Euro fündig. Der Skoda Octavia Scout ist ein solider Familienkombi, der Dank Dieselantrieb eine hohe Reichweite vorweisen kann und viel Platz im Innenraum bietet.



Mike Neumann / mid



Technische Daten Skoda Octavia Combi Scout First Edition:



- Länge / Breite / Höhe: 4.7 / 1.83 / 1.49 Meter

- Motor: Reihenvierzylinder Turbodiesel quer verbaut

- Hubraum: 1.968 ccm

- Leistung: 147 kW/200 PS

- max. Drehmoment: 400 Nm

- Getriebe: 7-Gang-DSG

- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 6,8 Sekunden

- Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h

- Kraftstoffverbrauch WLTP kombiniert laut Hersteller: 5,1 Liter

- C02-Emissionen: 135 g/km

- Preis: ab 41.230 Euro

