Skoda mit zwei neuen Mitgliedern im Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat von Skoda Auto ist nun erstmals mit zwei neu bestellten Aufsichtsratsmitgliedern und drei wiedergewählten Arbeitnehmervertretern zusammengetreten.



Patrik Andreas Mayer, Mitglied des Markenvorstands Volkswagen, Geschäftsbereich Finanzen, wurde mit Wirkung zum 1. Februar 2023 als neues Mitglied in den Aufsichtsrat von Skoda Auto bestellt. Er folgt auf Prof. Dr. Jochem Heizmann, ehemals Mitglied des Volkswagen Konzernvorstands.



Dirk Große-Loheide, Leiter des Konzerneinkaufs, Mitglied der Erweiterten Konzernleitung und Mitglied des Markenvorstands Volkswagen, Geschäftsbereich Beschaffung, wurde zum 1. März 2023 als neues Mitglied in den Skoda-Aufsichtsrat berufen. Er folgt auf Murat Aksel, Mitglied des Vorstands der MAN Truck & Bus SE.



Entsprechend dem tschechischen Gesetz über Kapitalgesellschaften wird ein Drittel der neun Aufsichtsratsmitglieder von den Arbeitnehmern des Unternehmens gewählt. Jaroslav Povsík, Martin Lustyk und Milos Kovar wurden von der Belegschaft des Automobilherstellers in den Aufsichtsrat von Skoda Auto wiedergewählt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1