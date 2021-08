Skoda kommt zu den Kunden

Skoda tourt durch Deutschland und kommt zu den Kunden. Vom 2. September bis 3. Oktober geht es mit den aktuellsten Produktneuheiten im Gepäck unter dem Motto "LIVE & DRiVE" zum Beispiel nach Hamburg, Berlin, München und Stuttgart. Mit dabei sind der neue Skoda Fabia und der rein elektrische Enyaq iV. Das von einem vielseitigen Rahmenprogramm begleitete Probefahr-Event schlägt jeweils in den Innenstädten auf.



"LIVE & DRiVE" soll Menschen die Gelegenheit bieten, sich in einer Stadt in ihrer Nähe persönlich von den Details der Modelle zu überzeugen. Auf skoda.de/live können sich Interessierte vorab für eine begleitete Probefahrt anmelden - je nach Verfügbarkeit geht das auch direkt vor Ort. Sicherheit besitzt dabei Priorität: Gemäß dem umfassenden Hygienekonzept werden die Fahrzeuge nach jeder Fahrt sorgfältig desinfiziert.



In jeder Stadt verweilt die Roadshow jeweils drei Tage. Je nach Standort ergänzen die elektrifizierten Plug-in-Hybridmodelle Superb iV und Octavia RS iV das Fahrzeugaufgebot.



Auf der Bühne erfahren Besucher zudem, wie Elektromobilität bei Skoda funktioniert. Wie sieht eine Wallbox aus? Wie lange lädt ein Enyaq iV? Diese und weitere Fragen beantworten die Mitarbeiter vor Ort im Detail. Die Roadshow bietet außerdem ein umfangreiches Rahmenprogramm. Dieses umfasst zum Beispiel musikalische Untermalung durch DJs und Percussion-Künstler sowie einen Food-Truck und ein Coffee-Bike. Hinzu kommen Gewinnspiele mit attraktiven Preisen.

