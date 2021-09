Skoda-Klassiker in der Autostadt

"Laurin und Klement" klingt wie ein tschechischer Romantitel. Doch hinter diesem Duo steckt die Vorgänger-Firma der Marke Skoda. Die Replica der Voiturette A6-7HP und weitere Skoda-Oldtimer sind zu Gast in der Autostadt des deutschen Mutterkonzerns Volkswagen. Die Besucher bestaunen dabei zahlreiche historische Modelle der tschechischen Traditionsmarke, auch das legendäre Sportcoupe Skoda 130 RS und einen luxuriösen Skoda 645 aus dem Jahr 1931. Auch der wegweisende Skoda 420 "Popular" von 1935 sorgt für Aufsehen.



Highlight ist freilich die1999 fertiggestellte Replica der Laurin und Klement Voiturette A6-7HP, deren Original ab 1905 aus den Werkshallen am Unternehmensstammsitz in Mlada Boleslav rollte. Dass es noch so gut erhaltene Veteranen gibt, hat einen Grund: Der über Deutschland hinaus aktive Verein Skoda Oldtimer-IG für klassische Automobile mit rund 180 Mitgliedern kümmert sich passioniert um die Erhaltung, Restaurierung und Pflege klassischer Automobile aus Tschechien.

