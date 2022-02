Skoda feiert 120 Jahre Motorsport mit Replik des Skoda 1100 OHC Coupe

Anlässlich des 120. Jubiläums von Skoda Motorsport im vergangenen Jahr zeigen die Tschechen im Skoda Museum in Miada Boleslav bis mindestens Ende März eine detailgetreue Replik des eleganten Rennwagens Skoda 1100 OHC Coupe.



Die Ausstellung "120 Jahre Skoda Motorsport" dokumentiert bis zum 20. März 2022 die lange Motorsporttradition der Motorräder und Automobile aus Mlada Boleslav anhand von beeindruckenden Projektionen, historischen Fotografien, zeitgenössischen Plakaten, spannenden Texten und einer "Wall of Fame" mit Originaltrophäen. Ein Rallye-Simulator ermöglicht den Besuchern zudem, eigene Erfahrungen als Rallye-Fahrer zu sammeln.



Schmuckstück der Ausstellung ist das detailgetreu rekonstruierte Skoda 1100 OHC Coupe. Von der geschlossenen Version des eleganten Rennwagens entstanden in den Jahren 1959/1960 nur zwei Exemplare, die vor allem bei Langstreckenrennen auf Rundkursen starteten. Nach ihrer Motorsportkarriere wechselten die Fahrzeuge in Privatbesitz, beide wurden allerdings bei Verkehrsunfällen zerstört.



Bei der aufwändigen Instandsetzung nach historischer Dokumentation verbauten die Experten aus dem Skoda Museum und dem Prototypenbau auch Originalteile und setzten neben traditionellen Techniken aus dem Karosseriebau auch auf moderne Spitzentechnologie.



Einen Einblick in die Welt des frühen Grand Prix-Sports gewährt das Ferdinand-Porsche-Geburtshaus in Liberec-Vratislavice. Ebenfalls bis Ende März 2022 ist hier die funktionstüchtige Replik des Rennwagens Auto Union Typ C Grand Prix (1936) ausgestellt. Mit seinem Sechzehnzylinder-Motor und einem Hubraum von sechs Litern fuhr der Wagen mit einer Spitzengeschwindigkeit von mehr als 300 km/h zu zahlreichen Siegen.

