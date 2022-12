Skoda erweitert Konnektivitätsdienste um standortbasierte Angebote

Skoda Fahrer können von einem neuen Konnektivitätsangebot profitieren: Über das Infotainmentsystem ihres Fahrzeugs erhalten sie auf Wunsch standortbasierte Services wie etwa einen vergünstigten Parkplatz, ein Gratis-Getränk beim nächsten Tankstopp oder einen Rabatt für die Autowäsche. Diese Coupons lassen sich "simply clever" direkt über das Infotainmentsystem des Wagens buchen.



Auf dem Heimatmarkt Tschechien hat Skoda den Service im Dezember 2020 erfolgreich eingeführt. In Deutschland wird der Dienst nun in der Breite ausgerollt und steht jetzt bereits für rund 180.000 Fahrzeuge unterschiedlicher Modellreihen bereit, das Angebot wird fortlaufend erweitert. Für die Vernetzung zwischen Unternehmen und Kunden nutzt Skoda die Plattform von 4.screen.



Martin Jahn, Skoda Auto Vorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing, sagt: "Digitale Dienste im Fahrzeug sind heute wichtiger denn je. Wir freuen uns, mit 4.screen einen erfahrenen Partner mit großem Netzwerk und etablierter Technologie an unserer Seite zu wissen. Mit der internationalen Einführung unserer standortbasierten Services profitieren Skoda Fahrer von zahlreichen attraktiven Angeboten."



Die Angebote passen jeweils zum Tagesablauf des Nutzers, zur aktuellen Position des Fahrzeugs oder zur momentanen Fahrsituation. Bei niedriger Restreichweite zum Beispiel zeigt das Infotainmentsystem Tankstellen in der Nähe ebenso an wie individuelle Rabatte. Nach dem gleichen Prinzip können Skoda Fahrer in Supermärkten, Hotels, Restaurants und Waschanlagen sowie bei zahlreichen weiteren Partnern von attraktiven Sonderkonditionen profitieren.



Voraussetzung ist ein Infotainmentsystem Bolero, Amundsen oder Columbus. Die entsprechenden Wagen erhalten ein Software-Update "over the air". Das Menü des Infotainmentsystems umfasst dafür die neue Kachel 'Angebote'. Um die dynamischen Echtzeit-Services nutzen zu können, muss der Fahrer zunächst der Nutzung seiner persönlichen Informationen zustimmen.



Anschließend erscheint eine Auswahl an aktuellen Gutscheinen. Dies können Rabattangebote für lokale Supermärkte, ein kostenloser Kaffee an der nächsten Tankstelle oder eine günstigere Autowäsche sein. Das Praktische: Der Nutzer erhält insbesondere auch Angebote im Umfeld seines Standorts, die also in der aktuellen Situation für ihn interessant sind.



Vor einem bevorstehenden Tankstopp wird das System künftig bevorzugt Coupons von Tankstellen und Raststätten anzeigen. Hat der Fahrer ein Angebot ausgewählt, schickt das Fahrzeug ihm den entsprechenden Gutschein per E-Mail zu und navigiert auf Wunsch direkt zur Adresse des jeweiligen Shops.



Renommierte Unternehmen aller Größenordnungen nutzen die Plattform 4.screen bereits, um mit speziellen Angeboten zu werben. Schon jetzt umfasst das Portfolio in Deutschland Marken wie etwa dem Hotelkonzern Accor. Damit können Skoda Fahrer von einem Rabatt in Höhe von zehn Prozent bei 200 teilnehmenden Hotels profitieren. Da die speziellen Angebote zeitlich begrenzt sind und oftmals neue hinzukommen, lohnt sich ein regelmäßiger Blick ins Infotainmentsystem.

