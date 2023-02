Skoda Enyaq RS iV driftet ins Guiness Buch der Rekorde

Skoda hat mit dem Enyaq RS iV, dem zweiten rein batterieelektrischen Modell seiner sportlichen RS-Familie, zwei offizielle Weltrekorde im Eisdriften aufgestellt. Guiness World Records hat die Rekorde für den ,Längsten ununterbrochenen Drift eines Fahrzeugs auf Eis' sowie für den ,Längsten ununterbrochenen Drift eines Fahrzeugs auf Eis in einem Elektrofahrzeug' bestätigt.



Die Rekorde stellte der britische Automobiljournalist Richard Meaden auf einem über 188 Meter langen Rundkurs auf dem zugefrorenen Stortjärnen-See in der Nähe von Östersund in Schweden auf. Er driftete mit dem Enyaq RS iV für mehr als 15 Minuten und kontrolliert über eine Distanz von 7,351 Kilometern und hält damit einen neuen, offiziell bestätigten Rekord. Der bisherige Rekord wurde im Jahr 2022 in China aufgestellt und lag bei 6,231 Kilometern. Gleichzeitig gelang Meaden mit dem Skoda Enyaq RS iV auch ein zweiter Rekord für den ,Längsten ununterbrochenen Drift eines Fahrzeugs auf Eis in einem Elektrofahrzeug'.



Unter der Aufsicht eines Guiness World Records - Schiedsrichters und des internationalen Driftjurors David Kalas stellte Skoda den Rekord nach zahlreichen Testläufen mit verschiedenen Reifenkombinationen am vierten Tag vor Ort auf. Insgesamt investierte der Automobilhersteller über fünf Tage hinweg insgesamt 18 Stunden in die ,Suche nach dem perfekten Drift'.



Der Enyaq RS iV umrundete den Driftkurs auf seiner Rekordfahrt in 15:58 Minuten 39 Mal und erreichte dabei eine Höchstgeschwindigkeit von 48,69 km/h. An der langsamsten Stelle kam er auf 31,64 km/h. Für den Rekordversuch setzte der Automobilhersteller auf ein Serienfahrzeug mit 20-Zoll-Leichtmetallrädern. Die extra aufgezogenen 245/35-R20 Michelin-Reifen Däckproffsen auf der Vorderachse waren mit 600 5-mm-Spikes bestückt, während auf der Hinterachse die Nokian-Reifen Hakkapelitta vom Format 255/45-R20 mit 300 2-mm-Spikes für Haftung sorgten - eine ideale Kombination auf der 40 Zentimeter dicken Eisschicht.



Mit den beiden Rekorden kehren Skoda, der neue Rekordhalter Richard Meaden und das Kürzel RS in die Rekordbücher zurück. Bereits im Jahr 2011 stellte der Brite einen Rekord auf: Er erreichte mit einem in Großbritannien gebauten Skoda Octavia RS eine Geschwindigkeit von 227,080 mph (365,45 km/h) und setzte damit gemäß der Southern Californian Timing Association (SCTA) die Bestmarke für Geschwindigkeiten, die auf Landstrecken mit aufgeladenen 2,0-Liter-Serienfahrzeugen erreicht wurden. Den Rekord brach Meaden damals in den bekannten Bonneville Salt Flats in den USA.



Über den nun erreichten Erfolg sagte Richard Meaden: "Es ist wirklich etwas Besonderes, wieder am Steuer eines Skoda Modells zu sitzen und einen weiteren Rekord zu brechen. Von den Bonneville Salt Flats in den USA auf einen zugefrorenen See in Skandinavien, zwei völlig unterschiedliche Rekorde in zwei grundverschiedenen Fahrzeugen." Es mache ihn sehr stolz, dass er nach zwölf Jahren erneut Teil eines Teams sei, das gemeinsam Rekorde breche. Wer hätte gedacht, dass man jemals in einem Elektrofahrzeug auf dem Eis drifte ? Das belege, dass sich die Automobilwelt stark wandele und dieser Wandel sei enorm spannend.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1