Skoda Enyaq Coupe: Eleganter Crossover

In der ausdauerndsten Version mehr als 500 Kilometer Reichweite, Heck- oder Allradantrieb, zwei unterschiedlich große Akkus und vier Leistungsstufen von 132 kW/180 PS bis zu 220 kW/300 PS: Das neue Enyaq Coupe von Skoda macht Interessenten die Auswahl nicht gerade leicht.



Der große Unterschied zum "normalen" Enyaq findet sich, der Name des Neuzugangs sagt es schon, an der hinteren Dachpartie und am Heck. Trotzdem ist Skoda auch der Nutzwert wichtig, der Hersteller verspricht trotz der nach hinten abfallenden Dachpartie auch im Fond großzügige Platzverhältnisse und ein Kofferraumvolumen von 570 Litern. Betont wird der elegante Auftritt noch durch das serienmäßig installierte, größte Panoramaglasdach der Marke.



Neben der Version mit Sportline-Paket ist das neue Coupe auch als RS-Modell zu haben, als erstes rein batterieelektrisches Mitglied der RS-Familie. Und diese Premiere wird festlich illuminiert: mit dem hier serienmäßigen Crystal Face mit 131 LEDs an den vertikalen Rippen des Skoda-Grills und einer horizontalen Lichtleiste. Der RS iV darf eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h anpeilen, die anderen Modelle werden schon bei 160 km/h abgeregelt.



Zum Start im Juni wird erst einmal nur der RS angeboten, und zwar ab 57.700 Euro. Die anderen Versionen sollen je nach Liefersituation irgendwann in der zweiten Jahreshälfte 2022 anrollen. Deren Preise stehen noch nicht fest, sie liegen ausstattungsbereinigt um etwa 1.500 Euro über denen des "normalen" Enyaq - weil das Coupe aber grundsätzlich etwas besser ausgestattet ist, vergrößert sich diese Differenz noch etwas.

