Skoda Enyak kommt auch als Coupe

Der Skoda Enyak bekommt einen Bruder - und zwar einen ziemlich dynamischen. Das Enyak Coupe bietet trotz noch knackigerer Linienführung und rasantem Heckschwung reichlich Platz und mindestens 570 Liter Kofferraum-Volumen. Zudem ist es auch als RS-Variante zu haben.



Auch dank des gegenüber der SUV-Version nochmals verbesserten Luftwiderstandsbeiwerts (Cw-Wert: 0,234) sind je nach Ausstattung Reichweiten von bis zu 545 Kilometern im WLTP-Zyklus drin. Zu haben ist das Enyak Coupe mit zwei Batteriegrößen (62 und 82 kWh), mit Heck- oder Allradantrieb und in vier Leistungsstufen von 132 kW/180 PS bis zu 220 kW/300 PS, letztere beim RS iV.



Der Sportler braucht für den Sprint von 0 auf 100 km/h 6,5 Sekunden und wird bei 180 km/h abgeregelt. Das sind 20 km/h mehr als bei den anderen Varianten des neuen Coupes. Exklusiv ist bei RS auch in die Lackierung in Mamba-Grün.



Der Marktstart für die neuen Enyak-Varianten soll im Frühjahr 2022 erfolgen. Der Basispreis wird auf rund 44.000 Euro geschätzt.

