Skoda bringt Fabia Monte Carlo

Er erinnert an die zahlreichen Erfolge der Marke Skoda bei der legendären Rallye Monte Carlo: Die tschechische VW-Tochter rundet die neue, vierte Generation des gar nicht mehr kleinen Kleinwagens Fabia mit einer Monte Carlo-Variante ab.



Der Name steht bei Skoda seit 2011 für sportlichen Lifestyle. So sollen die schwarzen Karosseriedetails den dynamischen Auftritt des Fabia unterstreichen, der Innenraum wird durch rote Akzente und den Carbon-Look an Armlehnen und der Instrumententafel geprägt. Für den Antrieb stehen vier Motoren parat, sie leisten zwischen 80 und 150 PS. Zu den Preisen äußerte sich Skoda noch nicht.

