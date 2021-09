Skoda Auto feiert 30 Jahre in Deutschland

Es ist eine echte Erfolgsgeschichte: Vor 30 Jahren startete die Skoda Auto Deutschland GmbH mit bescheidenen 25.000 Neuzulassungen im ersten vollen Geschäftsjahr. Inzwischen hat das Unternehmen mehr als drei Millionen Fahrzeuge (3.306.170 Neuzulassungen 1992 bis 8/2021) an Kunden ausgeliefert.



Heute bietet Skoda in Deutschland acht Modellreihen in allen Volumensegmenten an und steigerte seinen Marktanteil auf aktuell 5,9 Prozent. "Skoda hat sich in den vergangenen 30 Jahren in Deutschland vom regional bekannten Nischenhersteller zu einer renommierten, charakterstarken Marke gewandelt und ist jetzt seit zwölf Jahren stärkste Importmarke", so Dr. Steffen Spies, kommissarischer Sprecher der Geschäftsführung von Skoda Auto Deutschland. "Den Startschuss für diese atemberaubende Entwicklung gab vor 30 Jahren die Gründung der deutschen Skoda-Zentrale."



Im Jubiläumsjahr steht die tschechische VW-Tochter zum 13. Mal in Folge an der Spitze aller Importmarken in Deutschland. Die aktuellen Zulassungszahlen unterstreichen die Bedeutung des Octavia und der SUV-Familie für die starke Marktposition von Skoda in Deutschland: Mit 29.986 Neuzulassungen in den ersten acht Monaten dieses Jahres steht der Octavia für rund 28 Prozent, die gesamte SUV-Familie für 42,6 Prozent aller Neuzulassungen der Marke. Intern liegt der Karoq derzeit auf Rang zwei, knapp gefolgt von Fabia, Kamiq und Kodiaq. Der batterieelektrische Enyaq iV positioniert sich mit mehr als 15.000 Kundenbestellungen als nächstes erfolgreiches Volumenmodell in Deutschland.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1