Silvesterparty: Frauen ans Steuer

Auch wenn es in diesem Winter vage bleibt, wie, wo und ob Silvesterfeiern stattfinden werden, eines ist trotzdem weitgehend klar: Sollte es eine feuchtfröhliche Party zum Jahresausklang geben, sind es in der Regel die Frauen, die sich anschließend hinters Steuer setzen und sich und ihren Partner heimfahren. Das geht aus einer aktuellen Umfrage von AutoScout24 hervor. Dafür hat Innofact 1.002 Autofahrerinnen und Autofahrer befragt. Demnach geben 48 Prozent der Frauen, aber nur 37 Prozent der Männer an, dass sie den Fahrer-Job nach der Silvestersause übernehmen. Auch wer am Neujahrsmorgen nüchterner sein wird, steht für viele fest.



Zumindest an Silvester scheint damit das alte Rollenklischee aufgebrochen zu sein. Schließlich glauben 53 Prozent der Männer, dass ihre Partnerin wahrscheinlich nüchterner und somit fahrtauglicher sein wird. Frauen schätzen das ganz ähnlich ein: Drei Viertel (76 Prozent) gehen davon aus, dass sie am 1. Januar besser in der Lage sein werden, Kupplungs- und Bremspedal auseinander zu halten - und dass es somit sie sind, die sich ans Steuer setzen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1