Sicherheitsnetz für den Volvo XC90

Volvo setzt auch bei der nächsten, vollelektrischen Generation des Volvo XC90 auf ein engmaschiges Sicherheitsnetz. Heißt: Das SUV, das 2022 vorgestellt wird, erhält branchenweit führende Assistenz- und Sicherheitssysteme, wie die Schweden versprechen. Serienmäßig verfügt es unter anderem über die von Luminar entwickelten Lidar-Sensoren und einen autonomen Fahrcomputer mit Nvidia Drive Orin System-on-a-Chip (SoC).



Durch das Sicherheitsnetz "lassen sich noch mehr Kollisionen vermeiden, was die Zahl der Verkehrstoten und -unfälle weiter reduzieren kann", so Volvo. Durch Updates "over the air" sind weitere Verbesserungen möglich, um die Sicherheit im Straßenverkehr stetig zu erhöhen.



Die neuen Systeme sind speziell auf jene Verkehrssituationen ausgerichtet, die für die verbleibenden schweren Verletzungen und tödlichen Unfälle im Straßenverkehr verantwortlich sind. Einmal eingeführt wird erwartet, dass die Technik mit der Zeit immer leistungsfähiger wird und sie es dem Auto ermöglicht, den Fahrer in sicherheitskritischen Situationen zu unterstützen und zu verbessern. Während sich frühere Systeme weitgehend darauf verließen, den Fahrer vor potenziellen und unmittelbaren Gefahren zu warnen, wird diese neue Sicherheitstechnik im Laufe der Zeit zunehmend mehr eingreifen, um Kollisionen zu verhindern.



Daneben rechnet Volvo vor, dass sich die Technik auch finanziell positiv bemerkbar macht: Durch die immer selteneren Unfälle profitieren Kunden von besseren Versicherungseinstufungen und geringeren Kosten.

