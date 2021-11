Sicherheits-Aktion: Sehen und gesehen werden

Sehen und gesehen werden - das ist im Herbst und Winter im Straßenverkehr gleich doppelt wichtig. Deshalb hat der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) eine neue Social Media-Kampagne zu diesem Thema aufgelegt. Ihr Titel: #SichtbarIstSicher.



Der Hintergrund: "Im Januar, Februar, November und Dezember 2020 waren 10.128 Fußgängerinnen und Fußgänger an Unfällen mit Personenschaden beteiligt, im Durchschnitt etwa ein Viertel pro Monat mehr als im übrigen Jahr", erläutert DVR-Sprecherin Julia Fohmann. Sie seien besonders gefährdet.



Mit der Kampagne wolle man unter anderem auf diese Problematik aufmerksam machen, ohne den Zeigefinger zu erheben oder einzelnen Gruppen die Schuld zuzuweisen. Alle seien gefordert, mitzumachen.



Besonders dramatisch sind die Folgen für Fußgänger und Radelnde bei Kollisionen mit Kraftfahrzeugen. Pkw- und Lkw-Lenker sollten deshalb besonders aufmerksam fahren. Zudem sind saubere Scheiben innen und außen, einwandfrei funktionierende Scheinwerfer und angepasste Geschwindigkeit besonders wichtig.



Für Radfahrende spielt die Beleuchtung eine wichtige Rolle - eben um zu sehen und gesehen zu werden. Ein funktionierendes Vorder- und Rücklicht sind laut Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) vorgeschrieben. In der Praxis sind Halogen- oder LED-Scheinwerfer gängig. Zur verkehrssicheren Ausrüstung zählen außerdem Reflektoren nach vorn und hinten, an den Pedalen sowie seitlich an den Rädern.



Radler und Fußgänger werden schneller wahrgenommen, wenn sie auffällige Kleidung in Weiß oder in kräftigen, leuchtenden Farben wie gelb, orange oder hellrot tragen. Dann werden sie bereits aus rund 40 Meter Entfernung entdeckt. Kleidung mit retroreflektierendem oder fluoreszierendem Material erhöht die Sichtbarkeit sogar auf bis zu 150 Meter. In dunkler Kleidung sind es unter 25 Meter - und das kann sogar für eine Vollbremsung zu wenig sein.

