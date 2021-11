Sicherheit beeinträchtigt

München. Die Sicherheit ihrer Kinder steht bei Eltern oft an erster Stelle. Das gilt auch im Auto: Der ADAC hat 26 aktuelle Kindersitzmodelle für jede Größe und jedes Alter getestet. Die gute Nachricht für Eltern: 14 Kindersitze konnten dabei mit „gut“ überzeugen. Untersucht hat der ADAC die Sitze auf Sicherheit, Bedienung, Ergonomie und Schadstoffe. Aus diesen Kategorien ging als Gesamtsieger das Modell „Babyzen Yoyo iZi Go Modular X1 i-Size“ samt Basis (1,7) für rund 490 Euro hervor. Dieser eignet sich für Kinder bis zu etwa einem Jahr. Bei den Sitzen für Kinder bis vier Jahre überzeugte der „Cybex Sirona SX2 i-Size“ (2,1) für rund 400 Euro.

Ausreichend oder mangelhaft

Für die Altersklasse bis circa sieben Jahre schneidet der „Axkid One Plus“ (2,1, ca. 800 Euro) am besten ab. Wessen Kinder älter als sieben Jahre sind, der ist mit dem Kindersitz „Cybex Solution S i-Fix“ (1,8) für 220 Euro gut bedient. Neben den 14 „guten“ Kindersitzen bewerteten die Tester sieben Modelle mit „befriedigend“. Fünf weitere Modelle erhielten lediglich die Noten „ausreichend“ oder „mangelhaft“. Alle diese Noten entfielen auf mitwachsende Kindersitze, die von der Geburt an bis zum zwölften Lebensjahr genutzt werden können. Weil die Kombimodelle gewisse Kompromisse eingehen müssten, wirke sich das negativ auf Sicherheit und Handhabung aus, urteilt der ADAC. tmn