Sicher durch die Motorrad-Saison

Der Vorfrühling und trockene Straßen locken in Kürze wieder viele Biker aus dem Winterschlaf. Doch vor lauter Begeisterung über die ersten Ausfahrten der Saison wird häufig die Gefahr eines schweren oder sogar tödlichen Unfalls ignoriert. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, als Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall tödlich zu verunglücken, in Relation zur Anzahl der Fahrzeuge laut Unfallstatistik viermal höher als für einen Pkw-Insassen.



Was tun? Motorradfahrer können sich gut auf die neue Saison vorbereiten. Etwa mit einem Fahrsicherheitstraining, wie es der ADAC auf Trainingsanlagen und auto auf motor und sport (ams) auf Fahrsicherheitszentren anbieten. Dabei kann man auf einem abgesperrten Gelände unter Anleitung von erfahrenen Instruktoren sicheres Fahren trainieren. Die Angebote dazu gibt es bundesweit.



Die Zeitschrift Motorrad und das zugehörige Action Team gehen jetzt zusammen mit dem ADAC und BMW Motorrad noch einen Schritt weiter: Mit der Motorrad Safety League startet eine Veranstaltungsserie, bei der die sichersten Motorradfahrer Deutschlands ermittelt werden.



Über Vorrunden qualifizieren sie sich für eines der vier Halbfinale, die in den ADAC-Fahrsichersicherheitszentren Augsburg und Lüneburg sowie den ams-Fahrsicherheitszentren am Nürburgring und am Sachsenring ausgetragen werden.



Die Halbfinale bestehen aus einem Theorie- und einem Praxisteil. Das Finale der besten Acht findet im Juli 2022 auf der Nordschleife des Nürburgrings statt.

