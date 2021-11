Sicher durch die Dunkelheit

Die Tage werden dunkler. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr, der nun zu einem großen Teil nicht mehr bei Tageslicht rollt. Experten geben Tipps, wie sich vor allem Fußgänger und Radfahrer schützen können. In der aktuellen Ausgabe von "etem", dem Magazin der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM), wird anhand einiger einfacher Tipps erklärt, wie das geht.



Am wichtigsten sei es, helle Kleidung zu tragen. Im Scheinwerferlicht eines Autos werden unbeleuchtete Fußgängerinnen und Fußgänger erst ab rund 25 Metern Abstand wahrgenommen. Die Strecke verlängert sich auf bis zu 40 Meter, wenn man sich hell statt dunkel kleidet. Zusätzlich sind reflektierende Kleidung, Reflektoren an Taschen oder reflektierende Bänder an den Beinen sehr empfehlenswert.



Straßen sollten nur an Ampeln, Überwegen, Zebrastreifen oder Mittelinseln an gut einsehbaren Stellen überquert werden. Blickkontakt und Handzeichen sorgen zusätzlich für mehr Sicherheit.



Wer ein Fahrrad benutzt, sollte in der dunklen Jahreszeit möglichst vor jeder Fahrt Vorder- und Rücklicht, Reflektoren, Bremsen sowie Reifen überprüfen. Weitere Sicherheit bieten leuchtendes Zubehör wie eine Warnweste, Leuchtstreifen auf dem Rucksack oder ein Helm mit eingebautem Rücklicht.

