Share Now geht an Stellantis

Jetzt also doch: Mercedes-Benz Mobility und die BMW Group wollen ihr Gemeinschaftsunternehmen Share Now an Stellantis verkaufen. Eine entsprechende Vereinbarung haben die drei Unternehmen vor kurzem unterzeichnet und Stillschweigen über die Details der Transaktion vereinbart. Außerdem müssen die Kartellbehörden noch zustimmen.



Der Hintergrund: Die bisherigen Betreiber wollen sich nach eigenen Angaben künftig auf zwei zentrale Geschäftsfelder mit hohem Wachstumspotenzial konzentrieren: auf die digitale Multimobilität (Free Now) und auf digitale Dienstleistungen rund um das Laden von Elektrofahrzeugen (Charge Now).



"Wir sind stolz darauf, mit car2go das Segment des Free-floating Carsharing begründet zu haben. Auch wenn sich Mercedes-Benz künftig stärker auf das Kerngeschäft im Luxussegment konzentriert, bleibt Carsharing ein wichtiger Bestandteil der urbanen Mobilität und bei Free Now ein wesentliches Element im Mobilitätsangebot", so Gero Götzenberger, Direktor Strategie und Beteiligungen bei Mercedes-Benz Mobility. "Mit Free Now und Charge Now fokussieren wir auf zwei Wachstumsfelder, die unseren Kunden auch in Zukunft die ganze Bandbreite an Mobilitätsdienstleistungen bieten und den Ausbau der Elektromobilität unterstützen."



Rainer Feurer, Bereichsleiter Corporate Investments bei der BMW Group, ergänzt: "Die Mobility-Joint Ventures haben in Europa Pionierarbeit geleistet - Free Now und Charge Now sind mit dem Ansatz, eine Software-Plattform für möglichst viele Player in ihrem jeweiligen Segment aufzubauen, sehr erfolgreich unterwegs." Die neue Ausrichtung ermögliche die schnellere Skalierung der Aktivitäten und somit in kürzester Zeit weiteres, profitables Wachstum.

