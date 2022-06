Service rund ums Stromern

Elektroautos machen allerhand Service nötig. Hersteller reagieren darauf mit Rundum-sorglos-Paketen. Beispiel: Toyota. Der neue Service nennt sich "Toyota Kanzen" - der Begriff bedeutet auf Japanisch so viel wie "komplett / ganzheitlich" - bündelt eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen, die dem Kunden ein sorgenfreies Fahren ermöglichen sollen.



Das Angebot beginnt beim Thema Leasing für Privat- und Gewerbekunden und wird fortgeführt über die Fahrzeugwartung, die Garantie sowie die Versicherung (optional). Hier hilft eine nutzerabhängige Telematik-Versicherung dabei, Kosten zu sparen, indem sie sich an der persönlichen Fahrqualität des Kunden orientiert. Zudem sind mit Toyota Smart Connect und der Toyota MyT App vernetzte Produkte im Angebot die alles bieten, um das vollelektrische Fahren zu erleichtern: vom Vorheizen- oder Vorkühlen des Innenraums über das Suchen von öffentlichen Ladestationen bis hin zum Lademanagement.



Das Thema Laden deckt Toyota im Rahmen von Kanzen mit einer Vielzahl von Produkten und Services ab: Zum einen über ein umfangreiches Angebot an Wallboxen für zu Hause - von der einfachen Variante bis zur smarten Ladelösung, zum anderen über eine Ladekarte für über 245.000 Ladestationen des Toyota Charging Networks in ganz Europa.



Darüber hinaus hat sich der japanische Autokonzern Partner an die Seite geholt, um Kunden rund um die eigene Infrastruktur beim Thema Elektromobilität zu beraten. Das Münchner Start-up e-mobilio bietet unter anderem Ladelösungen und deren fachmännische Installation aus einer Hand an. Direkt über die Website der Toyota Vertragshändler vor Ort können Interessenten sich zu allen relevanten Punkten der Elektromobilität informieren.

