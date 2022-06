Senioren verzichten auf Bus und Bahn

Die Nachfrage nach dem 9-Euro-Ticket im Regionalverkehr ist groß. Doch eine aktuelle Umfrage von Verivox zeigt: Die meisten Senioren machen einen großen Bogen um Bus und Bahn. So geben 91 Prozent der Älteren an, selten oder nie mit Bus oder Bahn zu fahren. Nicht einmal jeder fünfte ältere Mensch nutzt diese Verkehrsmittel regelmäßig.



Junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahren sind erheblich häufiger mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs: 43 Prozent geben in der Verivox-Umfrage an, Bus und Bahn oft oder sehr oft zu nutzen. Je älter die Befragten, desto niedriger sind die Zahlen: Nur gut jeder vierte Deutsche zwischen 30 und 49 Jahren fährt regelmäßig mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei älteren Menschen von 50 bis 69 Jahren trifft das sogar nur auf 19 Prozent zu.



Altersunabhängig werden Bus und Bahn am seltensten von Hausfrauen bzw. -männern sowie von Rentnern genutzt (9 bzw. 11 Prozent regelmäßige Nutzer). Hingegen sitzen mehr als die Hälfte der Schüler und Studierenden oft oder sehr oft in öffentlichen Verkehrsmitteln (57 Prozent), die nächsthöhere Nutzungshäufigkeit verzeichnen arbeitslose Menschen (36 Prozent).



In der Verivox-Umfrage wurde auch erhoben, in welchen Verkehrsmitteln es besonders häufig zu Netzproblemen beim Telefonieren und Surfen mit dem Smartphone kommt. Hier belegen öffentliche Verkehrsmittel den unrühmlichen ersten Platz: Jeder dritte Deutsche (33 Prozent) gibt an, in Bus oder Bahn oft oder sehr oft mit Netzausfällen oder -abbrüchen zu kämpfen.



Insbesondere Jüngere klagen über eine schlechte Netzabdeckung in Bus und Bahn: Über die Hälfte der Smartphone-Nutzer bis 29 Jahre (53 Prozent) kämpft dort oft oder sehr oft mit Funklöchern. Ältere Menschen bemängeln dies nur zu 19 Prozent. Hintergrund der unterschiedlichen Erfahrungen dürfte die intensivere Smartphone-Nutzung der Digital Natives sein - und auch deren häufigere Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.

