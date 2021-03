  Seat will E-Mobilität in Spanien anführen

Seat hat der Unternehmensstrategie "Future Fast Forward" ein weiteres Gesicht gegeben: Die Spanier haben das erste urbane Elektrofahrzeug angekündigt. Die Ziele sind ehrgeizig: Mit dem neuen, etwa 20.000 bis 25.000 Euro teuren Fahrzeug, das im Jahr 2025 eingeführt werden soll, will Seat die Elektrifizierung der Automobilindustrie in Spanien anführen. Zudem will das Unternehmen die Elektromobilität massentauglich machen und die Ziele des europäischen Klimaabkommens Green Deal erreichen.



"Wir wollen ab 2025 Elektrofahrzeuge in Spanien herstellen. Unser Ziel ist es, in Martorell mehr als 500.000 urbane Elektrofahrzeuge pro Jahr zu produzieren - auch für den Volkswagen-Konzern. Dafür benötigen wir aber ein klares Bekenntnis der Europäischen Kommission", sagte der Seat-Vorstandsvorsitzende Wayne Griffith.



Auf der Jahrespressekonferenz gab Griffiths auch die für 2024 geplante Einführung des Cupra Tavascan bekannt. Nach dem Born, der bereits Ende 2021 erhältlich sein wird, wird dies das zweite rein elektrische Modell der Performance-Marke von Seat sein.



"Unser Traum wird wahr: Der Cupra Tavascan wird Realität. Basierend auf der MEB-Plattform des Volkswagen Konzerns wird er in Barcelona entworfen und entwickelt und kommt 2024 in Europa und in Übersee auf den Markt", erklärte Griffiths.