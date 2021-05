Seat startet auf zwei Rädern durch

Seat versucht sich auf zwei Rädern - und das jetzt auch in Deutschland. Denn Seat Mo hat ein Vertriebs- und Servicenetz in Deutschland aufgebaut: Zum Marktstart sind bereits mehr als 90 offizielle Seat-Vertragshändler dabei. Zu den Produkten von Seat Mo zählt neben dem bekannten eKickScooter 65 ab sofort auch der vollelektrische Elektroroller eScooter 125.



Der erste vollelektrische Roller der Marke kostet in der Farbe Oxygen Weiß ab 6.700 Euro und in den Farben Daring Rot sowie und Aluminium Grau jeweils ab 6.775 Euro. Der 5,6 kWh große Akku ermöglicht eine Reichweite von bis zu 137 Kilometern und lässt sich ausbauen, um ihn an jeder beliebigen Steckdose aufladen zu können.



Im Idealfall beschleunigt der Roller in nur 3,9 Sekunden aus dem Stand auf 50 km/h, maximal sind 95 km/h möglich. Ein Rückwärtsgang erleichtert das Rangieren und mit Stauraum für zwei Helme ist auch die spontane Mitnahme einer weiteren Person möglich. Über die kostenlose My Seat Mo-App lässt sich der Roller zudem über das Smartphone lokalisieren, starten und kann über eine individuelle digitale Freigabe auch von anderen Fahrern benutzt werden.

