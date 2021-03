  Seat rüstet spanisches Werk für E-Autos um

Die Elektro-Agenda von Volkswagen hat Auswirkungen auf die Tochterunternehmen. Nun will die spanische Marke Seat das Werk in Martorell zur Produktionsstätte von Elektrofahrzeugen umwandeln. Symbolträchtige Begegnung: Kürzlich haben der spanische König Felipe VI. und der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez den Seat-Hauptsitz in Martorell besucht. Sie wurden unter anderem von VW-Chef Herbert Diess begleitet.



Bei der Veranstaltung betonten Vertreter des VW-Konzerns, der Seat S.A. und der spanischen Regierung die gemeinsame Vision einer nachhaltigen Transformation der Automobilindustrie. Beide Unternehmen seien bereit, gemeinsam am Wandel der industriellen Infrastruktur und des Ökosystems für Elektromobilität zu arbeiten und die wirtschaftliche Genesung des Landes zu beschleunigen. Bereits im vergangenen Jahr hatte Seat einen auf fünf Jahre angelegten Investitionsplan über fünf Milliarden Euro zum Ausbau der Elektromobilität angekündigt.



Die gemeinsame Zukunftsvision soll die lokale Herstellung von kleinen Elektrofahrzeugen im Werk Martorell sowie die lokale Produktion von Batteriezellen und -modulen umfassen. So soll Spanien zu einem führenden Future e-Mobility Hub in Europa werden.