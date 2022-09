Seat präsentiert Sänger Mark Forster

Die spanische Volkswagen-Tochter Seat hat ein neues Highlight aus der beliebten Reihe Seat Sounds Live für Musikliebhaber im Angebot. Der Sänger und Songwriter Mark Forster spielt live vor einem Mini-Publikum. Im Mittelpunkt des nächsten digitalen Events steht er - bekannt für erfolgreiche Hits wie "Chöre" und "Au revoir". Seine Fans dürfen sich auf eine besondere Location freuen. Mark Forster spielt live an dem Ort, an dem er schon mit seiner Schülerband aufgetreten ist.



Seat bringt das Konzert ins heimische Wohnzimmer: Über den YouTube-Kanal der spanischen Marke ist der Auftritt des Seat Markenbotschafters per Livestream von zu Hause aus abrufbar. Ab 20 Uhr finden Musikfans den Livestream auf der Übersichtsseite der jeweiligen Kanäle.

