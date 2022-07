Seat: Neuer Trim für den Tarraco

Der Tarraco, das SUV-Flagschiff der spanischen Volkswagentochter Seat, ist nun auch in der Xperience Ausstattungslinie erhältlich. Der neue Trim verleiht dem in Barcelona entworfenen und entwickelten und in Wolfsburg produzierten größten Seat-SUV sowohl außen als auch innen einen neuen Look.



Außen präsentiert sich der Tarraco Xperience mit einem neu gestalteten, matt verchromten Kühlergrill und neuen, optionalen 20-Zoll-Leichtmetallrädern in der Farbe Nuclear Grey. Beide Elemente frischen laut Seat das Erscheinungsbild des SUV auf und akzentuieren das Außendesign.



Innen wartet der Tarraco Xperience mit Bezügen aus Stoff und Dinamica auf - einem Mikrofasergewebe, das Strapazierfähigkeit mit Ästhetik verbindet. Damit bietet Seat die Lösung für einen Innenraum, der alltagstauglich und zeitlos zugleich sein soll. Moderne Ziernähte an den Armlehnen der Mittelkonsole und den überarbeiteten Türverkleidungen unterstreichen das wertige Ambiente.



Hinzu kommen neu gestaltete Akzente für das Armaturenbrett und in frischen Farben abgesetzte Innenraumdetails. Außerdem leuchtet der Xperience-Schriftzug auf der Türschwelle.



Der Tarraco Xperience ist als 5- und 7-Sitzer sowie mit verschiedenen Antriebstechnologien ab 39.500 Euro erhältlich und bereits bestellbar.

