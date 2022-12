Seat Mo 50: Urbane E-Mobilität für die Jugend

Seat Mo bietet Mobilitätslösungen, um die dynamischen Bedürfnisse der Menschen in urbanen Lebensräumen zu erfüllen. Jetzt bringt das Unternehmen mit dem neuen eScooter ein neues Fahrzeug für die Stadt: den Seat Mo 50.



Der Seat Mo 50 ergänzt die markeneigene Palette der eScooter neben dem Seat Mo 125 und dem Mo 125 Performance. Er ist für eine jüngere Zielgruppe konzipiert, um die Elektromobilität mit dem Lebensstil dieser modernen Generation zu verbinden.



Der Seat Mo 50 verfügt über die gleiche Funktionalität wie der leistungsstärkere Seat Mo 125. Das vollelektrische Motorrad ist mit einem einen 4-kW-Elektromotor unterwegs. Der Lithium-Ionen-Akkupack bietet eine Reichweite von bis zu 172 Kilometern mit einer einzigen Ladung.



"Der Seat Mo 50 bietet einer neuen Generation von eScooter-Fans die Möglichkeit, sich im urbanen Umfeld emissions- und lärmfrei fortzubewegen", sagt Lucas Casanovas, Direktor von Seat Mo. "Dabei ist der Fahrspaß mit dem Seat Mo 50 derselbe wie mit dem leistungsstärkeren Mo 125, aber er ist das passendere Paket für ein jüngeres Publikum - ohne Kompromisse bei Qualität, Funktion oder Konnektivität machen zu müssen."



Verbunden mit einem herausnehmbaren 5,6-kWh-Lithium-Ionen-Akku, wird im ECO-Modus so eine Reichweite von bis zu 172 Kilometern pro Ladung (offizieller Testzyklus) ermöglicht. Im Mittelpunkt steht dabei der Antriebsstrang des eScooters. Er nutzt einen in das Hinterrad integrierten Elektromotor, der eine Leistung von 4 kW (7,3 kW Spitzenleistung) und ein Drehmoment von 100 Nm am Rad erzeugt. Verbunden mit einem herausnehmbaren 5,6-kWh-Lithium-Ionen-Akku, wird im ECO-Modus so eine Reichweite von bis zu 172 Kilometern pro Ladung (offizieller Testzyklus) ermöglicht.



Drei Fahrmodi stehen für den Seat Mo 50 zur Auswahl: City, Sport und Eco. Darüber hinaus soll ein Rückwärtsgang das Manövrieren in der Stadt vereinfachen. Das Aufladen des Akkus ist denkbar einfach: Der Akku kann im eScooter direkt aufgeladen werden oder wahlweise herausgenommen und an eine Steckdose angeschlossen werden. So einfach wie das Aufladen eines Smartphones. Der Akku lädt in nur sechs bis acht Stunden an einer Haushaltssteckdose wieder vollständig auf.



Auf der Straße erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h, was ihm eine gute Agilität verleiht. Im Sport-Modus dauert es lediglich 3,8 Sekunden, bis die Höchstgeschwindigkeit erreicht ist.



Unebenheiten auf der Straße gleicht der Seat Mo 50 mit seinen einzelnen Stoßdämpfern sanft aus, während belüftete Scheibenbremsen vorne und hinten mit dem hydraulischen kombinierten Bremssystem und elektrischer Rekuperation für die notwendige Bremsleistung sorgen.



Für eine neue Generation von eScooter-Fahrer bietet der Seat Mo 50 auch ein hochwertiges digitales Erlebnis. Mit einer Smartphone-App können die Nutzer ihr Fahrzeug lokalisieren, erhalten Informationen über die Position und außerdem Status-Updates. Über zwei USB-Anschlüsse lassen sich Smartphones und andere Geräte aufladen.



Der Seat Mo 50 ist in zwei Farben erhältlich: Barcelona Grau und Tarifa Blau.

Die Produktion soll im Januar 2023 beginnen, die Markteinführung ist für das erste Quartal 2023 geplant.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1