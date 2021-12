Seat eröffnet neues Batterieforschungszentrum

Mehr als sieben Millionen Euro hat Seat in sein neues Batterieforschungs- und -Entwicklungszentrum TCE (Test Energy Center) in Martorell investiert. Hier sollen Energiesysteme für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge von CUPRA, SEAT und SEAT MO sowie weitere Marken des Volkswagen Konzerns entwickelt und deren Leistung getestet werden.



Das TCI hat eine Fläche von 1.500 Quadratmetern und umfasst verschiedene Anlagen für die Überprüfung von Batterien für Elektro - und Hybridantriebe sowie für Ladestationen, die für alle Elektrofahrzeuge verwendet werden. Die Testkapazität von 1,3 Megawatt entspricht dem Stromverbrauch von 350 Haushalten, die sämtliche Elektrogeräte zur gleichen Zeit eingeschaltet haben, oder von 100.000 Mobiltelefonen, die gleichzeitig geladen werden.



Mehr als 25 Experten und Expertinnen arbeiten im TCE, in dem jährlich bis zu 6.000 vollständige Analysen durchgeführt werden können. Batterien werden im Durchschnitt über 17.500 Stunden lang getestet, um eine optimale Leistung unter unterschiedlichsten Bedingungen während ihrer gesamten Lebensdauer zu garantieren.



In einer angegliederten Werkstatt lassen sich Energiesysteme und ihre funktionale Sicherheit gleichzeitig an bis zu acht Elektrofahrzeugen überprüfen. Allein auf dem Hochspannungs-Sicherheitsprüfstand werden etwa 1.750 Tests pro Jahr durchgeführt. In mehrere Klimakammern können extreme Temperaturen zwischen minus 25 und plus 55 Grad simuliert werden, um die Leistungsfähigkeit der Batterien zu überprüfen.

