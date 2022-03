Schwedenversicherung für Gebrauchtwagen

Die Premium-Marke Volvo erweitert die Schwedenversicherung ab sofort auch für Gebrauchtwagen. Wer sich beim Volvo Partner für ein Fahrzeug aus zweiter Hand entscheidet, kann nun die Kfz-Haftpflicht und Kasko-Versicherung direkt hinzubuchen. In Zusammenarbeit mit dem Versicherungsspezialisten KRAVAG offerieren die Schweden umfassende, an die persönlichen Bedürfnisse anpassbare Leistungen zu attraktiven Konditionen, so der Hersteller.



Käufer von Elektro-, Mild- und Plug-in-Hybridfahrzeugen kommen standardmäßig in den Genuss einer auf 26 Monate verlängerten Neupreisentschädigung, die auch für die Hochvolt-Akkus gilt. Im Falle der Entwendung von Fahrzeugschlüsseln werden die gesamten Kosten für den Ersatz übernommen. Um die Wertminderung nach einem Unfall zu kompensieren, werden darüber hinaus zehn Prozent der Reparaturkosten über 1.000 Euro in den ersten vier Jahren nach Erstzulassung zurückerstattet. Neben dem elektrifizierten Fahrzeug und seinen zentralen Komponenten wie der Batterie sind auch an der Wand zu Hause montierte Wallboxen, mobile Ladegeräte und Ladekarten mitversichert.



Die genauen Konditionen richten sich nach Fahrzeug und persönlicher Schadenfreiheitsklasse. Der Volvo Partner vor Ort erstellt auf Wunsch ein individuelles Angebot.

