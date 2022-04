Schutz vor Marderbissen

Wenn das Frühjahr kommt, steigt auch das Risiko, dass durch Marderbisse Fahrzeuge beschädigt werden. Das kann wiederum erhebliche Reparaturkosten nach sich ziehen. Besitzer von Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen können aber deutlich gelassener sein als solche von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren.



Denn die in E-Modellen eingesetzten Hochvoltkabel (erkennbar an der orangenen Einfärbung) sind mit Wellschläuchen aus Kunststoff geschützt. Darunter ist eine Abschirmung aus Metallgeflecht eingebracht, die sicherstellt, dass das Hochvoltsystem keine Störeinflüsse auf die Bordelektrik (12V, Datenbus) nimmt. Die Hochvoltkabel sind zusätzlich nochmals in harten Kunststoff gehüllt, sodass ein möglicher Kurzschluss am Hochvoltsystem durch einen Marderbiss nahezu ausgeschlossen ist.



Bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren sind Marderbisse aufgrund der Vielzahl an verbauten Kabeln und Schläuchen und der Wärme, die das geparkte Fahrzeug im Motorraum abgibt, sehr viel wahrscheinlicher. Wer einmal feststellen musste, welche Schäden die rund 50 Zentimeter langen Kleinraubtiere im Motorraum verursachen können, wird nach einer wirksamen Gegenwehr suchen. Im besten Fall ergreift der Fahrzeughalter schon präventiv Maßnahmen, um teure Reparaturen zu vermeiden. Hyundai hat hierfür gleich mehrere effektive Lösungen im Portfolio.



Um die Gefahr eines Schadens durch einen Marderbiss auf ein Minimum zu reduzieren, können sich Hyundai-Kunden einerseits für den Marderschutz Ultraschall entscheiden, ein Set aus Ultraschallgerät mit Zusatzlautsprecher. Dabei täuschen für den Menschen unhörbare Ultraschalltöne dem Marder höchste Gefahr vor, indem tierische Angst- und Warnschreie simuliert werden. Die Frequenz ändert sich kontinuierlich, sodass sich die Tiere nicht an die Ultraschalltöne gewöhnen können.



Das Gerät ist wartungsfrei und außerdem geschützt vor Stößen sowie Spritzwasser und kann beim Hyundai Vertragshändler erworben werden. Mit Batteriebetrieb (Laufzeit: 24 Monate) kostet der Marderschutz Ultraschall 77 Euro zzgl. Einbau, mit Anschluss an das Bordnetz des jeweiligen Hyundai Modells ist es für 92 Euro zzgl. Einbau zu haben. Beide Sets enthalten einen Duftmarkenentferner, der vor der Installation genutzt werden muss.



Noch effektiver, um Marder von den Hyundai Fahrzeugen fernzuhalten, ist der Marderschutz Hochspannung. Neben einem Duftmarkenentferner und dem Ultraschallgerät mit Frequenzmodulation enthält dieses Set zusätzlich noch sechs Edelstahlplatten, die als Plus- und Minuspol dienen.



Hier wird dem Marder mit dem Weidezaunprinzip begegnet: Hohe Spannung, geringe Stromstärke und ein sehr kurzer Impuls. Dadurch lernt der Marder Fahrzeuge zu meiden, in deren Motorraum er sich an geladenen Edelstahlplatten vorbeischlängeln muss. Der Marderschutz Hochspannung kostet in der Variante mit Batteriebetrieb (Laufzeit: 18 Monate) 206 Euro zzgl. Einbau, das Modell mit Anschluss ans Bordnetz ist hier mit 194 Euro zzgl. Einbau etwas preiswerter. Zum Preis von weiteren 20 Euro steht für beide Varianten ein Erweiterungsset mit je zwei zusätzlichen Kontaktplatten zur Verfügung.

