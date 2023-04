Schutz hinter der Leitplanke

Stuttgart. Ob Panne oder Unfall auf der Autobahn: Gefahr droht den Insassen nicht nur durch das Ereignis selbst, sondern auch durch Folgeunfälle, warnt die Expertenorganisation Dekra. Denn durch das oft hohe Tempo und geringe Abstände besteht die Gefahr, dass nachfolgende Fahrzeuge etwa ein Pannenauto oder Personen erfassen. Daher sollte man die gefährliche Zone im und um das Fahrzeug herum „zügig, aber nicht überstürzt“ verlassen, rät Dekra. Das heißt, vor dem Aussteigen Warnwesten überziehen, auf den rückwärtigen Verkehr achten und eben nicht „blindlings“ an den Rand der Fahrbahn laufen. Daher ist es wichtig, die Westen für jede Person an Bord gut griffbereit im Innenraum zu verstauen. Am besten verlässt man das Auto zur vom Verkehr abgewandten Seite, wenn der Weg frei ist und bringt sich hinter der Leitplanke in Sicherheit. tmn

