Schreyer wird leitender Designberater

Aktuell ist Peter Schreyer Präsident und Leiter Designmanagement der Hyundai Motor Group. Jetzt wurde er zum leitenden Designberater (Executive Design Advisor) und Markenbotschafter ernannt. In seiner neuen Funktion werde der weltbekannte Designer seine inzwischen 16-jährige Laufbahn in dem Konzern fortsetzen, teilte das Unternehmen mit.



"Es ist eine große Ehre, mit einem offenen Auftrag betraut zu werden und die Gelegenheit zu erhalten, meine Designphilosophie zunächst bei Kia und dann bei Hyundai und Genesis einzubringen", sagt Peter Schreyer. "Autos zu designen war schon immer mein Traumjob und ich bin sehr glücklich, dieses Privileg zu haben." Er freue sich darauf, das Design der Hyundai Motor Group in beratender Funktion weiterhin mitzugestalten und als Botschafter für die Marken zu fungieren.



Der 1953 in Bad Reichenhall geborene Schreyer absolvierte seine Ausbildung an der Hochschule München und am Royal College of Art in London, das ihm 2007 die Ehrendoktorwürde verlieh. Bevor er zu Kia kam, zeichnete er für das Design von Modellen wie Audi TT, VW New Beetle und VW Golf IV verantwortlich und war mehr als 25 Jahre in verschiedenen Positionen für Audi und den Volkswagen-Konzern tätig.

