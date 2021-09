Schnellladepark XXL: Wichtig und wegweisend

Der neue Flaggschiff-Ladepark der EnbW im oberbayerischen Unterhaching soll wegweisend sein und eine wichtige Signalwirkung weit über die Region hinaus haben. Denn E-Mobilität kommt im Alltag der Menschen an - doch die Ladeinfrastruktur hat dabei eine Schlüsselfunktion. Entsprechend zählt der Riesen-Schnellladepark bei München zu den modernsten Anlagen Deutschlands. Er ist mit 20 Ladepunkten mit einer Ladeleistung von bis zu 300 kW ausgestattet.



"Das Interesse der Politik an unserem neuen Vorzeige-Ladepark zeigt ganz klar, welchen hohen Stellenwert der Ausbau der Ladeinfrastruktur hat - gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch", erklärt Colette Rückert-Hennen, Mitglied des Vorstands und Chief Human Resources Officer der EnBW. Damit sich die E-Mobilität aber in der breiten Bevölkerung durchsetze, müsse sie kompromisslos alltagstauglich sein: "Neben einfach zu nutzenden Lademöglichkeiten zuhause, am Arbeitsplatz und in der Stadt bedeutet das auch, dass ich ohne große Vorbereitung lange Strecken mit dem E-Auto zurücklegen kann. Auf den Punkt gebracht: Alltagstauglich ist E-Mobilität dann, wenn man vollelektrisch von Flensburg bis an den Gardasee kommt." Genau das mache der neue EnBW-Ladepark als Knotenpunkt im Fernverkehrsnetz möglich.



Die günstige Lage des Standorts in Unterhaching sowohl im Herzen eines großen Einkaufsareals, als auch in direkter Nähe zur A995 und der A8 in Richtung Süden spricht für sich.



Ausgestattet ist der Ladepark mit 20 ultraschnellen HPC-Ladepunkten (High Power Charging). Hier können E-Autos, je nach Fahrzeugtyp, mit bis zu 300 Kilowatt Leistung laden, und zwar reinen Ökostrom. So lassen sich in nur fünf Minuten bis zu 100 Kilometer zusätzliche Reichweite gewinnen, nach einem Wocheneinkauf von durchschnittlich 30 Minuten ist gar vollgeladen. Der neue Ladepark in Unterhaching ist einer von über 600 Schnellladestandorten, die die EnBW in Deutschland betreibt. 2025 will das Unternehmen 2.500 Standorte am Laufen haben - mehr als es bei Deutschlands führenden Mineralölunternehmen jeweils Tankstellen gibt.

