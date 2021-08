Schnelle Lebensretter im Volvo

Wenn das Herz schlappmacht, kommt jede Rettung zu spät. Und bei der Verhinderung dieser Situation nach einem Unfall zählt jede Sekunde. Die Uniklinik Heidelberg hat dafür einen speziell ausgestatteten Kombi im Einsatz, den der schwedische Fahrzeughersteller Volvo zur Verfügung gestellt hat. Notarzt Dr. med. Niko Schneider erläutert, worauf es bei der Lebensrettung ankommt.



In einem Lehrvideo für medizinisches Fachpersonal präsentiert Schneider drastische Fälle. Zu sehen sind geöffnete Brustkörbe und jede Menge Blut. "Es gibt Verletzungen, die nicht mehr mit dem Leben vereinbar sind", sagt Schneider. Und dann könne der Patient nicht mehr gerettet werden. Doch gebe es auch Grenzfälle. Am Beispiel eines jungen Mannes mit einer versehentlich selbst beigebrachten Stichverletzung mit einem scharfen Messer zeigt der Notarzt anhand von Fotos, welche Maßnahmen den Schwerstverletzten im Reich der Lebenden gehalten haben.



Das Medical Intervention Car" (MIC), das auf einem Volvo V90 Cross Country mit Allradantrieb basiert, ist passgenau ausgestattet für die am häufigsten auftretenden medizinischen Notfälle, in denen oft Herz und Lunge betroffen sind. Das Klinikum Heidelberg habe bei der Verwendung von medizinischen Einsatzfahrzeugen eine lange Tradition, erzählt Niko Schneider. Schon in den 1930er Jahren wurde ein Bus zum rollenden Operationssaal ausgebaut, und nach dem Krieg gab es das sogenannte "Rendezvous-System", bei der zwei Einheiten zum selben Einsatzort alarmiert werden, um dort gemeinsam Hilfe zu leisten.



"Seit 25 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema", sagt Schneider. Zu den Überlegungen gehörte auch Einsatzfahrzeuge für Ärzte verschiedener Fachrichtungen auszustatten. Doch dann konzentrierte sich die Idee auf eine wesentliche Gemeinsamkeit: den Facharzt-Standard. Und an dieser Stelle kommt das MIC ins Spiel mit dem speziellen Equipment für ein spezialisiertes Team.



Ausgestattet ist der Wagen mit einem Blut-Kühlschrank, der eine konstante Temperatur hält mit Schwankungen von maximal 0,1 Grad und einem Beatmungsgerät. Im Fahrzeug verstaut sind auch Rucksäcke mit allen notwendigen Instrumente, die bei einer Öffnung des Brustkorbs nötig sind etwa im Falle eines traumatischen Kreislaufstillstands.



Zum Glück seien schwere Herzverletzungen in Deutschland selten, sagt Schneider. Er habe andere traurige Erfahrungen in Ländern außerhalb Europas gemacht, wo Menschen im Streit aufeinander geschossen hätten. Doch eines sei sicher: "Schnelligkeit vor Ort rettet Leben". Und mit Hilfe des MIC und einem guten Team sei dies bereits häufig gelungen an Menschen, die ohne rasches medizinisches Eingreifen am Unfallort womöglich schon dort oder auf dem Weg in ins Krankenhaus gestorben wären.

