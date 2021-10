Schlichter kann helfen

Kehl. Wenn ein Mietwagen mit einem Kratzer in der Türe, einer Beschädigung am Dachhimmel oder angeblich nicht vollgetankt zurück auf den Hof der Mietwagenfirma rollt, kann es gerne mal Ärger mit dem Vermieter geben. Doch was, wenn der Schaden bereits vor Mietbeginn bestand? Oder wenn der Vermieter das Fahrzeug ohne Beisein des Mieters abnimmt und versehentlich die Tankfüllstandsanzeige falsch abliest?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer bereits erfolglos versucht hat, Ungereimtheiten nach der Fahrzeugrückgabe mit der Mietwagenfirma zu klären, kann die Universalschlichtungsstelle des Bundes einbeziehen; ein Onlineantrag genügt. In vielen Fällen können die Schlichter helfen, den Konflikt zwischen den Parteien mit einer einvernehmlichen Lösung zu beenden.

Für Verbraucher ist der Service kostenlos. Häufig ist es dafür hilfreich, entsprechende Belege wie zum Beispiel eine Tankquittung aufzubewahren. Der Auto Club Europa rät zudem, ein Fahrzeug schon zu Mietbeginn auf etwaige Beschädigungen zu prüfen und darauf zu achten, dass diese im Übergabeprotokoll vermerkt sind. tmn