Schiedsrichter Collina ahndet Fouls im Straßenverkehr

Radfahren hat mit Beginn der Corona-Pandemie stark zugenommen. Laut einer Studie hat fast ein Drittel der Befragten (31 Prozent) in den letzten 18 Monaten mit dem Fahrradfahren begonnen. Fast die Hälfte (44 Prozent) der Vielfahrer hat im gleichen Zeitraum ein neues Fahrrad gekauft. Und der Trend geht weiter: 60 Prozent sagen, dass sie in Zukunft mehr Rad fahren wollen.



Die Kehrseite der Medaille: Mangelhafte Sicherheit von Radfahrern im Straßenverkehr ist ein anhaltendes Problem, die Gefahr einer Verletzung enorm groß. In einer von Vodafone in Auftrag gegebenen europaweiten Befragung mit mehr als 2.000 aktiven Radfahrern gab jeder Zehnte (zwölf Prozent) an, schon einmal in einen Verkehrsunfall verwickelt worden zu sein. 39 Prozent erlebten einen Beinahe-Unfall.



Deshalb hat der Mobilfunkanbieter für eine Sicherheitskampagne den weltbekannten Fußball-Schiedsrichter Pierluigi Collina engagiert. Zentraler Bestandteil der Kampagne ist ein Film, in dem Collina die wichtigsten Verkehrsregeln vorstellt, die Rad- und Autofahrer befolgen sollten, um auf der Straße sicher unterwegs zu sein.



Zusammen mit seinem Assistenten-Team durchforstet Collina das Internet nach gefährlichen Fouls zwischen Rad- und Autofahrern - vom Überfahren roter Ampeln über zu dichtes Auffahren bis hin zu mangelnder Sichtbarkeit. Er ruft zu einem fairen und rücksichtsvollen Umgang miteinander auf und gibt Verkehrsregeln aus, die aus dem täglichen Kampf auf den Straßen ein sicheres und entspanntes Erlebnis machen.



Und auch die aus dem Fußball bekannte VAR-Technologie kommt in abgewandelter Form als VARR (Vodafone Assistant Road Referee) zum Einsatz. Sie sorgt dafür, dass risikoreiches Verhalten schnell erkannt wird. Der Curve Fahrradlicht & GPS-Tracker darf ebenfalls nicht fehlen. Das smarte Rücklicht sorgt mit seiner ultrahellen LED, die beim Bremsen automatisch hell aufleuchtet, zu jeder Tageszeit für eine sichere Fahrt. "Das Gerät kombiniert intelligente Beleuchtung mit GPS-Tracking und garantiert dank der integrierten Smart SIM eine zuverlässige Verbindung zum Vodafone-Netzwerk", so das Unternehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1