Schickes Coupé bietet Platz für vier

Mannheim. Ein schickes Coupé mit Platz für Mitreisende war lange Zeit ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn überhaupt, ging es nur mit Verrenkungen über die umgeklappten Vordersitze auf eine schmale Rückbank – von Beinfreiheit konnte keine Rede sein. Und dann kamen sie, die Grancoupés von BMW, die CL-Modelle von Mercedes und die Sportbacks von Audi: Etwas länger gestreckte Coupés, die vier Türen mit rahmenlosen Scheiben haben – und einfach gut aussehen.

Audi hat nun den A5 Sportback überarbeitet, ihm ein Facelift verpasst. Der Kühlergrill ist jetzt flacher und breiter, vergrößerte Lufteinlässe, neue Seitenschweller und ein Diffusoreinsatz am Heck betonen die Sportlichkeit. Geblieben ist die große Heckklappe, bei der auch – wie bei einem Kombi – die Scheibe beim Öffnen nach oben schwingt. Mehr als 460 Liter an theoretischem Volumen würden reinpassen, in der Praxis schluckt das Fach Gepäck von vier Reisenden. Die dann auch innen bequem sitzen. Allerdings sollten die Hinterbänkler keine Sitzriesen sein, denn konstruktionsbedingt fällt die Dachlinie hinten ab.

Hochwertig wirkende Materialien und ein großer Touchscreen im Cockpit.

Der A5, den es neben dem Sportback mit vier Türen auch noch als zweitüriges Coupé und als Cabriolet gibt, präsentiert sich im Inneren sehr aufgeräumt. Ein frei stehender 10,1-Zoll-Touchscreen lässt sich einfach und intuitiv bedienen. Für die Klimatisierung gibt es glücklicherweise klassische Knöpfe, deren Betätigung während der Fahrt schlichtweg weniger ablenkt. Manchmal muss praktisch nicht hypermodern sein.

Kart-Gefühl in der Kurve

Der Motor im Testwagen ist ein alter Bekannter. Der V6-Diesel in der Topmotorisierung 50 TDI schiebt mit seinen stolzen 286 PS den immerhin fast 1,8 Tonnen schweren Sportback mühelos voran. Wenn er mal rollt. Aus dem Stand und beim Beschleunigen für einen Überholvorgang etwa, genehmigt sich der Dreiliter allerdings einen Gedenkmoment – um dann umso vehementer davonzustürmen. Das muss man mögen. Hervorragend arbeitet die Achtgangautomatik, die unaufgeregt die Fahrstufen sortiert. In der Kombination kommen 6,8 Liter Testverbrauch heraus. Ein sehr guter Wert, da hatten wir schon Kleinstwagen, die ihn überschritten haben.

Wer sich ein Sportcoupé kauft, will das nicht nur, um sich an der Anmutung zu erfreuen. Entsprechend sollten Dämpfer und Federn auch ein bisschen Spaß mitmachen. Und das tun sie beim A5. Erst sehr spät schiebt der allradgetriebene Audi in Richtung Kurvenrand, die Karosserie neigt sich kaum merklich. So kommt ein richtiges Kart-Gefühl auf – mit extrem hohem Sicherheitspotenzial. Die Lenkung passt sich immer dem Tempo an. Präsent, nie zu leichtgängig, stets präzise. Wer jetzt jedoch glaubt, dass jeder Kanaldeckel Rückmeldung ans Gesäß gibt, wird enttäuscht. Der Sportback kann auch sanft abrollen und damit auf der Langstrecke punkten.

Dass gerade Audi in den vergangnen Jahren eine beeindruckende Verarbeitungsqualität abliefert, zeigt auch unser Testwagen. Die Materialien im Innenraum wirken extrem hochwertig, die Türe schließen satt und kein Spaltmaß gibt Anlass zur Kritik. Das hat natürlich – und das überrascht wiederum auch nicht – seinen Preis. Der Einstieg in die edle Coupé-Welt beginnt beim A5 Sportback bei rund 40 000 Euro. Dafür gibt es einen Benziner mit 150 PS. Rund 10 000 Euro mehr verlangt Audi für den g-tron, der mit Erdgas betrieben wird, 4,1 Liter brauchen soll und einen CO2-Ausstoß von 110 g/km hat. Eine spannende Alternative. Allen Motorvarianten gemein ist: Sie arbeiten in einer schicken Coupé-Hülle – mit Platz für Mitreisende.