Scheibenreiniger: So behalten Sie den Durchblick

Im Winter sind Spritzdüsen und Scheibenwischer oft im Dauereinsatz, damit der Autofahrer während der Fahrt nicht den Durchblick verliert. Voraussetzung für klare Sicht ist ein wintertauglicher Scheibenreiniger im Wischwasserbehälter. Doch nicht jeder Winterreiniger hält in der Praxis, was er auf dem Etikett verspricht. Die Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger KÜS hat gemeinsam mit der Fachzeitschrift Auto Bild elf gängige Winter-Fertigmischungen für die Scheibenwaschanlage getestet, wie sie an Tankstellen, im Supermarkt, in Baumärkten und im Zubehörhandel erhältlich sind.



Klarer Testsieger und zudem Preis-Leistungs-Sieger im großen Vergleich ist der "sehr gute" Reiniger "Sonax Anti-Frost & Klarsicht" mit 100 Prozent Schmutzlösekraft. Schon nach dem dritten Wischgang ist die Scheibe sauber. Zudem hinterlässt der Reiniger keine Schlieren.



Auf den Plätzen zwei und drei mit der Experten-Note "gut" sind die beiden Reiniger "Aral Klare Sicht Winter-Fertigmix" und "RobbyRob Scheibenfrostschutz". Beide zeichnen sich durch gute Schmutzlösung und schnelle Trocknung aus und bilden keine Schlieren auf der Scheibe.



Gerade noch "ausreichend" der Scheibenreiniger von Cartechnic. Er wirkt vor allem im Bereich des Austritts an den Düsen, von einer sauberen Scheibe ist seine Leistung jedoch weit entfernt.



Die restlichen sieben getesteten Produkte können mit ihrer Reinigungsleistung die Experten von KÜS und Auto Bild auch nicht annähernd überzeugen. Deshalb nur die Note "mangelhaft" für die Fertigmischungen von Total, Shell, All Ride, Priva, Nigrin, Eurolub und Ernst. Sie versagen auf ganzer Linie. Selbst nach zehn Wischgängen verschmieren sie teilweise die Scheibe mehr, als dass sie für klaren Blick sorgen. Mitunter entsteht beim Wischen ein gefährlicher Schmutzfilm, der bei Dunkelheit für Sekunden zu einem gefährlichen "Blindflug" führen kann.

