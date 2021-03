Schaeffler elektrifiziert jetzt auch Nutzfahrzeuge

Schaeffler weitet die Elektrifizierung auf den Bereich der Nutzfahrzeuge aus. Damit will der Konzern einen Beitrag zur Erreichung der Klima- und Nachhaltigkeitsziele leisten.



"Der Nutzfahrzeugsektor steht vor enormen Herausforderungen", sagt Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies der Schaeffler AG. "Wir unterstützen unsere Kunden bei der Transformation. Auf Basis unseres fundierten System-Know-hows gestalten wir auch im Nutzfahrzeugsektor Wandel, der die Welt bewegt. Zwei neu gewonnene Aufträge belegen, dass wir auch hier auf dem besten Weg sind, ein bevorzugter Technologiepartner unserer Kunden zu sein."



Zum einen konnte Schaeffler einen Serienauftrag für die Lieferung von E-Motoren ab 2023 für einen renommierten Nutzfahrzeug-Zulieferer gewinnen. Der 800-Volt-Motor, der in batteriebetriebenen Fahrzeugen in zweifacher Ausführung eingesetzt wird, liefert eine maximale Dauerleistung von 180 kW und ein maximales Drehmoment von 950 Newtonmeter. Der E-Motor ist in der innovativen Stab-Wellenwicklungstechnologie ausgeführt. Das reduziert die Komplexität bei der Montage und erhöht die Leistungsdichte. Die Lösung trägt zur Elektrifizierung der Nutzfahrzeugflotten bei und sorgt so für eine merkliche Reduzierung der CO2-Emissionen.



Zum anderen kann Schaeffler einen weiteren Großauftrag im Bereich der Hybridmodule verbuchen. Das System in P1-Anordnung ermöglicht die Rekuperation von Bremsenergie, welche zur Speisung elektrischer Verbraucher, insbesondere neuer Systeme zur Abgasnachbehandlung dient. Diese Funktionen unterstützen die Erreichung der NOx- und CO2-Emissionsziele. Der Start der Serienfertigung ist für das Jahr 2024 geplant.

AdUnit urban-intext1