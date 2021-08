Schaeffler auf dem Weg zur autonomen Mobilität

Die "Daniel Düsentriebs" dürfen bei der IAA Mobility 2021 nicht fehlen. Prominent vor Ort ist der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler. Er weitet sein Engagement in den Bereichen intelligenter Fahrwerksysteme in Richtung autonomer Mobilitätskonzepte konsequent aus.



Auf der IAA Mobility zeigt das Unternehmen als Premiere mit Space Drive 3 Add-ON die dritte Generation des Steer-by-Wire-Systems, einer mehrfach redundanten Schlüsseltechnologie für das autonome Fahren, und markiert damit den Einstieg in die Industrialisierung. Im Bereich der mechatronischen Systeme zeigt Schaeffler erstmals den Hand Wheel Actuator (HWA) mit Force-Feedback-Modul sowie die mechatronische Hinterachslenkung (iRWS) für mehr Sicherheit und Komfort beim Fahren. Das neue "Rolling Chassis" bietet eine Plattform für gänzlich neue Formen autonomer Mobilität.



"Mit unseren Lösungen im Bereich Fahrwerk entwickeln wir uns zum bevorzugten Technologiepartner für hochintegrierte Fahrwerklösungen", sagt Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies der Schaeffler AG. "In Kombination mit unseren elektrischen Antriebstechnologien ergeben sich daraus bahnbrechende Innovationen für autonome Mobilitätskonzepte. Die Basis hierfür ist unser jahrzehntelanges Komponenten- und System-Know-how, welches wir nun auf die Fahrzeugebene übertragen."



Zum Verständnis: Das Steer-by-Wire-System Space Drive von Schaeffler ist eine Schlüsseltechnologie für das autonome Fahren, indem es Fahr- und Lenkbefehle in Form von elektronischen Signalen via Kabel auf die Räder überträgt. Die Technologie ist mit mehr als einer Milliarde gefahrenen Kilometern bereits erfolgreich im Feld im Einsatz und wird unter Extrembedingungen auch im Rennsport weiterentwickelt.



Auf der IAA präsentiert Schaeffler mit Space Drive 3 Add-ON die nächste Generation und markiert damit den Einstieg in die Kleinserienfertigung. Das dreifach redundante System setzt auf ein durchgängiges Sicherheitskonzept und erfüllt die höchsten Anforderungen nach den Sicherheitsstandards ISO 26262, so der Zulieferer.



"Space Drive 3 ist ein großer Meilenstein für uns", sagt Viktor Molnar, Leiter des Unternehmensbereichs Fahrwerksysteme bei Schaeffler. "Wir können unseren Kunden damit ein serientaugliches Steer-by-Wire-System bei maximaler Skalierbarkeit und Flexibilität liefern. Außerdem können jegliche Lenkparameter aufgezeichnet werden. Damit wird in automatisiert fahrenden Fahrzeugen eine Rückkommunikation an das Advanced Driver Assistance System (ADAS) möglich."



Erstmals zeigt Schaeffler den Hand Wheel Actuator (HWA) mit Force Feedback Modul, der das klassische Lenkrad mit mechanischer Lenksäule durch mechatronische Aktuatorik ersetzt. Das erlaubt die Optimierung des Bauraums und ermöglicht gänzlich neue Innenraumkonzepte - etwa durch die Verstauung des Lenkrades in der Konsole, was insbesondere beim (teil)autonomen Fahren eine wichtige Rolle spielen wird.



Das modulare und skalierbare Design erlaubt die Anpassung des Systems für verschiedene Fahrzeugklassen und Anwendungen. In Kombination mit dem Steer-by-Wire-System Space Drive sowie mechatronische Aktuatoren am Lenkgetriebe ergibt sich eine intelligente Vorderachslenkung (iFWS).



Mit dem "Rolling Chassis" präsentiert Schaeffler eine flexible, skalierbare Plattform für neue, fahrerlose Mobilitätslösungen für den Personen- oder Güter-Transport oder für Sonderanwendungen wie etwa Reinigungsmaschinen.



Für alle "Daniel Düsentriebs" ist ein Besuch bei Schaeffler auf der IAA Mobility in Halle B3, Stand A80 Pflicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1