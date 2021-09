Schaeffler auf dem Siegertreppchen

Seit über 70 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran. Im "Europäischen Jahr der Eisenbahn" schafft es das Unternehmen beim Railway Forum 2021 aufs Siegertreppchen.



Das Railway Forum ist die europäische Leitkonferenz der Bahnindustrie und hat Schaeffler für seinen digitalisierten 100 Prozent Return-Service für Radsatzlager mit dem Railsponsible Supplier Award 2021 in der Kategorie "Klimawandel und Kreislaufwirtschaft" ausgezeichnet. "Railsponsible" ist eine Industrieinitiative für Nachhaltigkeit in der Schienenverkehrsindustrie und würdigt die herausragenden Leistungen von Unternehmen dieser Branche in Bezug auf Umwelt und Gesellschaft.



Dr. Stefan Spindler, Vorstand Industrial bei Schaeffler, nahm die Auszeichnung von Dr. Levin Holle, Vorstand Finanzen & Logistik der Deutschen Bahn AG, in Berlin entgegen und betonte unter anderem: "Unser 100 Prozent Return-Service vereint Klimaschutz mit Wirtschaftlichkeit. Mit diesem Service kombinieren wir die bewährten Technologien der Aufbereitung von Wälzlagern mit den heutigen Möglichkeiten des Datenaustausches und der Nutzung digitaler Zwillinge."



Durch die Bevorratung eines Austauschbestandes bei Schaeffler wird der wirtschaftliche Vorteil der Aufarbeitung und Wiederverwendung des Radsatzlagers mit der sofortigen Verfügbarkeit von Ersatzkomponenten kombiniert. Im Vergleich zur Herstellung neuer Lager werden dabei Ressourcen wie Wasser, Energie und CO2 eingespart.



Konkret lassen sich laut Schaeffler bei der Aufbereitung von Radsatzlagern die CO2-Emissionen um über 95 Prozent, der Energieverbrauch um 94 Prozent und der Wasserverbrauch um 96 Prozent senken. So können bei einem Güterzug mit 80 Waggons, zwei Lokomotiven und damit insgesamt 1.296 Radsatzlagern allein 133 Tonnen CO2, 481 MWh Energie und 1.767 ccm Wasser eingespart werden.

