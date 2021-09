Sale bei Mazda

Die zweite Septemberhälfte steht bei Mazda im Zeichen des virtuellen "Black Sale". Noch bis zum 26. September können Kunden beim Kauf der Kompaktmodelle Mazda3 und Mazda CX-30 oder des Elektrofahrzeugs Mazda MX-30 ein Schnäppchen machen. Der Mazda Black Sale-Bonus beträgt bis zu 5.200 Euro.



Das Angebot gilt für Bestandsfahrzeuge der teilnehmenden Mazda Händler in Deutschland: Dazu zählen neben Neuwagen auch Tageszulassungen und Mobilitätsfahrzeuge.



Der einfachste Weg zu den Bestandsfahrzeugen der Partner führt über die Vertriebsplattform "Find My Mazda". Auf dem Online-Marktplatz für Mazda-Modelle sind praktisch alle Händler der Marke mit ihren Fahrzeugen inklusive aktueller Angebote und Verfügbarkeiten vertreten. So benötigen Interessenten nur wenige Klicks, um zu ihrem Wunschmodell beim Mazda-Partner vor Ort zu gelangen.

