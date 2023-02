Sag dem Sion leise Servus

Das Solar-Automobil Sion des Münchener Herstellers Sono Motors ist Geschichte. Man verabschiedet sich vom Sion-Programm und konzentriert sich nun ausschließlich auf das Solargeschäft für B2B-Kunden. Der Anbieter von solaren Mobilitätslösungen gab bereits den Entschluss bekannt, sein Geschäftsmodell umzustrukturieren und sich künftig ausschließlich auf die Nachrüstung und Integration der Solartechnologie in Fahrzeuge von Drittanbietern zu konzentrieren.



Die Solarlösungen des Unternehmens, bestehend aus Hardware, wie Leistungselektronik, und Software, werden bereits heute von 23 Geschäftspartnern in Europa, Asien und den USA eingesetzt und in einer Vielzahl von Fahrzeugen, darunter Autos von anderen OEMs, Busse, Kühlfahrzeuge und Wohnmobile, getestet.

