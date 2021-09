Russell wird Hamiltons neuer Teamkollege

Mercedes hat das Fahrerduo für 2022 bestätigt. Eine Überraschung gab es bei den Weltmeistern nicht. Mercedes bestätigte das, was schon länger klar war: George Russell wird ab der Formel 1-Saison 2022 und mit dem Beginn der neuen technischen Ära neuer Teamkollege des siebenmaligen Weltmeisters Lewis Hamilton.



Zuvor hatte der Noch-Teamkollege Valtteri Bottas bekanntgegeben, dass er im nächsten Jahr zu Alfa Romeo Racing wechseln wird. Sein Nachfolger wird der 23-jährige Brite Russell, der seit 2017 zum Mercedes Junior-Programm gehört.



Im selben Jahr gewann Russell die GP2 Serie, bevor er ein Jahr darauf Meister in der Formel 2 wurde. 2019 stieg er mit Williams in die Formel 1 ein, wo er während seiner drei Jahre beim Team mit seiner Arbeitsmoral und Performance beeindruckte. "Jetzt ist er bereit für den Sprung zu Mercedes, um dort nach der Unterschrift eines langfristigen Vertrags die nächste Phase in seiner Karriere an der Seite von Lewis Hamilton einzuläuten", heißt es in der Mercedes-Mitteilung.



"Ich habe seit meiner Kart-Zeit zu Lewis aufgeschaut und ich kann als Fahrer, Profi und Mensch nur davon profitieren, nun die Gelegenheit zu haben, von jemandem zu lernen, der für mich sowohl auf als auch neben der Rennstrecke zu einem Vorbild geworden ist", sagte Russell.



Die vergangenen drei Saisons bei Williams hätten Mercedes einen Vorgeschmack darauf gegeben, was die Zukunft für ihn in der Formel 1 bereithalten könnte, so Mercedes-Teamchef Toto Wolff: "Jetzt ist es unsere gemeinsame Herausforderung, ihm dabei zu helfen, seinen Lernprozess in unserem Umfeld und an der Seite von Lewis, dem größten F1-Fahrer der Geschichte, fortzusetzen. Ich bin zuversichtlich, dass sie zusammenwachsen und ein starkes Team bilden werden, um für Mercedes in den kommenden Jahren auf und neben der Strecke Leistung abzuliefern."



Mit der Bekanntgabe der Pläne für 2022 falle nun eine Last ab, so Wolff: "Ab jetzt liegt unser Fokus wieder voll und ganz auf den verbleibenden neun Saisonrennen, in denen wir im Kampf um die beiden Weltmeisterschaften alles in die Waagschale werfen werden."

