"Runter vom Gas": Neue Aktion für Motorrad-Sicherheit

Motorradunfälle bleiben im Straßenverkehr ein großes Problem, denn sie enden immer öfter tödlich. Betrug der Anteil der tödlich verunglückten Kraftradfahrenden an allen Verkehrstoten 1991 noch elf Prozent, so hat er sich 2020 mit 20 Prozent fast verdoppelt. Deshalb startet mit der Verkehrssicherheitskampagne "Runter vom Gas" jetzt die neue Aktion für mehr Sicherheit für Motorradfahrende.



Ein neuer Film und Social-Media-Maßnahmen rufen zu einer verantwortungsvollen und regelkonformen Fahrweise auf. Die Hamburger Polizeioberkommissarin Cecile Poirot erklärt passend dazu, warum regelmäßige Trainings und die richtige Schutzkleidung wichtig sind. Zudem gibt sie Tipps, worauf es beim Fahren in Gruppen ankommt.



Die Zahlen sind alarmierend. Im Jahr 2019 verunglückten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes insgesamt 41.865 Nutzende eines Kraftrads - darunter Fahrende und Mitfahrende von Mofas, Kleinkrafträdern, Leichtkrafträdern und Motorrädern. 605 Menschen starben bei diesen Unfällen. Erschreckend hoch war dabei der Anteil der tödlich verunglückten Fahrenden und Mitfahrenden von Leichtkrafträdern und Motorrädern: 530 kamen 2019 ums Leben.



Daher setzen sich das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) mit der neuen Aktion für mehr Sicherheit von Motorradfahrenden ein. Abgerundet wird die Aktion von einem Fotowettbewerb, bei dem Motorradfahrende mit ihren Bildern und Geschichten vom jahrzehntelangen sicheren Fahren vorbildliches Fahrverhalten zeigen und damit ein Zeichen für mehr Verkehrssicherheit setzen können.

