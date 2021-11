Rundum-Sorglos-Paket bei Nissans Gewerbewochen

Noch bis zum 30. November 2021 laufen die Nissan Gewerbewochen. Bedeutet: Ausgewählte Pkw und leichte Nutzfahrzeuge (LCV) sind bis dahin zu attraktiven Konditionen erhältlich. Das Full-Service-Leasing "Nissan Care for Business" schützt Geschäftstreibende dabei vor bösen Überraschungen: Das Rundum-Sorglos-Paket deckt nahezu alle Kosten (außer Tanken) ab, die während der Nutzung entstehen - von Wartung und Verschleiß über die Hauptuntersuchung (HU) bis zu einer erweiterten Garantie und Kfz-Versicherung.



Der Coupe-Crossover Juke beispielsweise startet in der Ausstattungslinie Visia zu einer monatlichen Leasingrate von 163 Euro netto. Die Laufzeit beträgt 48 Monate, jährlich können 10.000 Kilometer zurückgelegt werden. Eine Sonderzahlung zu Vertragsbeginn ist nicht erforderlich. Den Vortrieb übernimmt ein 84 kW/114 PS starker 1,0-Liter-Turbobenziner.



Mehr Platz bietet der Qashqai: Beim unlängst in die dritte Modellgeneration gestarteten Crossover arbeitet unter der Motorhaube ein 103 kW/140 PS starker 1,3-Liter-Ottomotor mit Turboaufladung und Mild-Hybrid-System. In dieser Konfiguration ist das Flaggschiff für 219 Euro netto pro Monat erhältlich. Die übrigen Vertragsbedingungen sind identisch mit dem kleinen Schwestermodell.



Wer lieber vollelektrisch unterwegs ist, findet im Leaf den richtigen Firmenwagen. Mit einer 40-kWh-Batterie und in der hochwertigen Ausstattung N-Connecta wird das kompakte Elektroauto zu einer monatlichen Leasingrate von 215 Euro netto angeboten. Die fällige Leasingsonderzahlung in Höhe von 5.042 Euro netto (6.000 Euro brutto) kann dabei mit dem Elektrobonus verrechnet werden.



Doch auch Handwerksbetriebe und Co. werden bei Nissan fündig: Die LCV-Palette bietet Lösungen und hohe Zuladungen - ob auf der Pritsche oder an Bord im Kastenwagen. Ein weiterer Vorteil: Alle leichten Nutzfahrzeuge sind mit einer europaweiten Fünf-Jahres-Garantie bis 160.000 Kilometer abgesichert.



Der Kleintransporter NV250 startet zu einer monatlichen Leasingrate von 182 Euro netto, der kompakte NV300 beginnt bei 205 Euro netto. Für den NV400 werden mindestens 253 Euro fällig, während der Pick-up Navara bei 237 Euro netto pro Monat startet. Auch bei diesem Quartett beträgt die Laufzeit jeweils 48 Monate, die Gesamtlaufleistung ist auf 40.000 Kilometer begrenzt. Eine Leasingsonderzahlung ist nicht erforderlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1