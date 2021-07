"Runde Sache" - der neue Reifen-Podcast

Continental geht unter die Podcaster: Experten des Technologieunternehmens sprechen ab sofort bei "Runde Sache" im Interview mit Moderator Oliver Forster über Trends der Mobilität und der Reifenentwicklung. Die erste Folge ist bereits auf www.continental-reifen.de/podcast sowie bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google zu finden.



Dabei geht es um spezielle Van- und Camperreifen, die auch enorme Lasten sicher ausbalancieren. Erklärt wird außerdem, was zu einem Fahrzeugcheck vor jeder längeren Reise gehört - egal ob am Wohnmobil oder am PKW.



Bis Ende des Jahres sind drei weitere Folgen des Podcasts geplant; in der zweiten geht es um die besonderen Anforderungen an Reifen für E-Fahrzeuge. Die dritte Episode spannt den Bogen von der Massivbereifung für Kutschen bis zum smarten Reifen für die Mobilität der Zukunft. Genau dort knüpft die vierte Folge an: Smarte Technologien machen Reifen noch sicherer, langlebiger und nachhaltiger.

