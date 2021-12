Run auf Gebrauchte

Corona und die Chip-Krise lassen grüßen: Der Gebrauchtwagen sind europaweit deutlich teurer geworden. So stiegen die Durchschnittspreise im Jahresvergleich um acht Prozent an. Parallel dazu sank das Angebot an Gebrauchtwagen europaweit um elf Prozent, so der aktuelle Europa-Report von AutoScout24.



Während die Fahrzeugpreise in Frankreich vergleichsweise moderat um zwei Prozent zulegen, müssen Verbraucher in Österreich 13 Prozent mehr bezahlen. Wer sich in Deutschland aktuell einen neuen Gebrauchten zulegt, muss bereit sein, durchschnittlich zehn Prozent mehr auszugeben als im Vorjahr.



Der Blick auf die beliebtesten europäischen Marken zeigt, dass deutsche Hersteller punkten. Volkswagen platziert sich auf Rang eins, gefolgt von Mercedes, BMW und Audi. Fiat landet auf Platz fünf.



Auf dem obersten Treppchen der Modell-Hitparade steht wie schon 2020 der VW Golf - und das, obwohl er sich im Jahresvergleich im europäischen Durchschnitt um 21 Prozent auf 19.046 Euro verteuert hat. Während das Plus des Audi A4 auf Rang zwei von neun Prozent auf 21.839 Euro moderat ausfällt, legt der auf Rang drei rangierende Audi A3 mit elf Prozent auf 19.678 Euro deutlicher zu.



Der VW Polo auf Platz vier ist mit einem Durchschnittspreis von 14.082 Euro das günstigste Fahrzeug unter den beliebtesten Second-Hand-Gefährten, mit einem Plus von nur einem Prozent hält er seinen Preis nahezu stabil. Größere Scheine müssen die Fans des Audi A6 mitbringen, der sich im Ranking auf Platz 5 behauptet: Die Limousine wird in Europa derzeit für durchschnittlich 28.112 Euro gehandelt, das sind sechs Prozent mehr als im Vorjahr.



E-Autos werden in Europa auch als Gebrauchte immer beliebter. Dabei steht Tesla nicht ganz oben in der Gunst der europäischen Verbraucher. Auf Platz eins der beliebtesten Elektroautos: der Renault ZOE mit einem Durchschnittspreis von 16.412 Euro. Im Vergleich deutlich teurer sind die Teslas auf den Rängen zwei und drei: 49.026 Euro werden im Schnitt für das Model 3 fällig und sogar 51.955 Euro für das Model S. Die 27.101 Euro, die der BMW i3 auf Platz vier kostet, erscheinen da schon fast wie ein Schnäppchen. Am günstigsten sind aber die Fans des Smart ForTwo unterwegs, der mit einem europäischen Durchschnittspreis von 16.084 Euro auf Rang fünf vorfährt.

