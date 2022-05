RS 4 und RS 5: Audi legt neue competition-Pakete auf

Mangelnde Dynamik oder ein zu wenig knackiges Design konnte auch bisher niemand den Audi-Modellen RS 4 Avant und RS 5 vorwerfen. Aber jetzt legt die Audi Sport GmbH noch einmal nach.



Und zwar in Form des neuen competition-Pakets, das zum einen den optischen Auftritt schärfen und zum anderen ein "noch emotionaleres Fahren" ermöglichen soll. Obendrauf gibt es noch das competition plus-Paket mit optionalem Gewindefahrwerk (RS-Sportfahrwerk pro), das laut der Ingolstädter ein Maximum an Dynamik und Fahrspaß bereitstellt und dennoch die volle Alltagstauglichkeit ermöglicht.



Durch die verringerte Dämmung zwischen Motor- und Innenraum sollen RS 4 Avant und RS 5 "mit spannender Akustik auf neuem Niveau" aufwarten. Ihr V6-Biturbo leistet 331 kW/450 PS und liefert 600 Newtonmeter Drehmoment von 1.900 bis 5.000 U/min. Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der RS 4 Avant mit competition-Paket in 3,9 Sekunden, eine Verbesserung im Vergleich zur Serie um 0,2 Sekunden. Das RS 5 Coupe respektive der RS 5 Sportback absolviert diese Disziplin in 3,8 Sekunden, eine Verbesserung um 0,1 Sekunden. Die beiden competition-Pakete bringen zudem eine Anhebung auf eine Höchstgeschwindigkeit von 290 km/h mit.



Ab Juli stehen die Boliden mitr den neuen Paketen beim Händler. Das competition-Paket schlägt mit 7.875 Euro zu Buche, das competition-plus-Paket mit 11.875 Euro. Der "normale" RS 4 Avant kostet ab 86.000 Euro, das Audi RS 5 Coupe und der RS 5 Sportback ab 87.000 Euro.

