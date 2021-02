  Rolls-Royce vom Universum inspiriert

Rolls-Royce baut ein Sondermodell für den Phantom: "Tempus Collection". Inspiriert ist die Version der größten Limousine der Marke von Raum und Zeit und der unendlichen Weite des Universums. Zum Beispiel enthält die neue Sonderlackierung "Kairos Blue" Glimmerflocken, die einen subtilen Glitzereffekt erzeugen und damit die Sterne am Nachthimmel imitieren sollen.



Zudem kombiniert der neu gestaltete Pulsar Starlight-Dachhimmel Glasfaserbeleuchtung und aufwändige Stickereien. Hunderte von beleuchteten Perforationen bilden in den Türverkleidungen wirbelnde, in sich drehende Muster. Das i-Tüpfelchen setzt eine handbemalte Champagnertruhe in jedem Fahrzeug.



"Der Phantom Tempus ist ein Automobil für diejenigen, die die Welt gestalten und ihren eigenen Platz im Universum suchen", philosophiert Rolls-Royce-Chef Torsten Müller-Ötvös. "Sie verstehen, dass wir unabhängig von unseren individuellen Talenten und Möglichkeiten Zeit haben: Es liegt an uns, jeden Moment optimal zu nutzen."



Auf der Motorhaube strahlt die Sprit of Ecstasy, die in diesem Jahr ihren 110. Geburtstag feiert. Sie wird bei der Phantom Tempus Collection mit einem individuellen Datum und Ort versehen - ein Zeitpunkt, der für den jeweiligen Kunden von besonderer Bedeutung ist. Der Hochzeitstag, die Geburt eines Kindes oder vielleicht ein besonderer geschäftlicher Erfolg kann als Erinnerung auf den Sockel der berühmten Kühlerfigur eingraviert und verewigt werden.