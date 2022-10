Rolls-Royce Spectre enthüllt

Der Spectre ist das erste in Serie gehende Elektroauto von Rolls-Royce. Nun lässt der Luxus-Stromer die Hüllen fallen. Und er läutet den Beginn des vollelektrischen Zeitalters für Rolls-Royce Motor Cars ein. Rolls-Royce kündigte bereits an, dass bis 2030 das gesamtes Produktportfolio vollständig elektrisch sein soll.



Mit dem Bekenntnis zum vollelektrischen Antriebsstrang will man das Rolls-Royce-Erlebnis weiter verbessern: sofortiges Drehmoment, geräuschloser Lauf und das Gefühl eines endlosen Gangs. Mit dem Spectre hat Rolls-Royce überdies ein neuartiges System der "dezentralisierten Intelligenz" genutzt, das den direkten Austausch von Informationen zwischen mehr als 1.000 Fahrzeugfunktionen ermöglicht und damit den Fahrkomfort weiter erhöht.



Mit der Enthüllung des Spectre schafft Rolls-Royce eine neue Automobilklasse: die Ultra-Luxus-Elektrocoupes. Die Bezeichnung bezieht sich auf die Proportionen des 5,45 Meter langen und 2,08 Meter breiten Stromers, die den Schluss nahelegen, dass es keinen größeren Luxus als den Raum gibt. Die Designer beziehen ihre Inspirationen aus Welten, die weit über das Automobil hinausgehen, darunter Haute Couture, moderne Skulpturen, nautisches Design, Schneiderei und zeitgenössische Kunst.



Bei der Konzeption der Hauptskizzen für den Spectre ließen sich die Kreativen von modernen Yachtkonzepten anziehen - insbesondere von der Klarheit und Präzision der Linienführung, der intelligenten Verwendung von Reflexionen und der Anwendung von Verjüngungen zur Emotionalisierung der Silhouetten.



Das dramatischste Merkmal der Silhouette ist das Fastback, das an die eindrucksvollsten Automobile und Wasserfahrzeuge der Geschichte erinnert. Die nahtlose Oberfläche des Fahrgastraums trägt wesentlich dazu bei, den niedrigen Luftwiderstandsbeiwert zu erreichen. Der Dachlinie nach hinten folgend, sind die Rückleuchten in das größte jemals für einen Rolls-Royce produzierte einzelne Karosserieblech eingelassen.



Das Innere des Luxusliners ist mit neuen Bespoke-Finessen ausgestattet, die sich von der zeitlosen Mystik des Nachthimmels inspirieren lassen. Zum ersten Mal für einen Rolls-Royce aus Serienproduktion ist der Spectre mit Starlight Doors erhältlich, die 5.876 sanft beleuchtete "Sterne" enthalten. Die Coach Doors können auch mit einem Hintergrund aus Canadel-Holzverkleidung bestellt werden. Sie hat ihren Namen von der Bucht in Südfrankreich, wo einst Henry Royce und sein Designteam ihre Winter verbracht hatten.



Vorläufige Daten zeigen, dass der Spectre voraussichtlich eine elektrische Reichweite von 520 Kilometern gemäß WLTP haben wird. Zudem bietet er 900 Newtonmeter Drehmoment aus seinem 430-kW-Antriebsstrang. Es wird erwartet, dass er in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Da noch viele Monate des Testens und Optimierens des Spectre bevorstehen, können sich diese Zahlen vor der offiziellen Bestätigung vor Markteinführung im vierten Quartal 2023 noch ändern.



Der Rolls-Royce Spectre ist ab sofort für die Kommission verfügbar, wobei die ersten Kundenlieferungen im 4. Quartal 2023 beginnen. Seine Preise sollen zwischen dem SUV Cullinan und der großen Limousine Phantom - also irgendwo im Bereich von 400.000 Euro - angesiedelt sein.

